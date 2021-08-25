Вакцина «Спутник Лайт» стала доступна пожилым жителям Нижнекамска

В поликлиники Нижнекамская поступила пятидозная вакцина «Спутник Лайт». Привиться ей могут и жители старше 60 лет, сообщила пресс-служба Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы.

Препрат предназначен в первую очередь для тех, кто уже переболел Covid-19. Однако, как напоминают врачи, привиться можно не менее чем через полгода после болезни.

«Если человек еще не болел, то для формирования иммунного ответа всем пациентам, независимо от возраста, лучше вакцинироваться двухкомпонентной вакциной „Спутник V“. Решение о том, какой вакциной лучше привиться, принимает терапевт, после того как соберет полный анамнез», — говорится в сообщении пресс-службы.

Привиться вакциной «Спутник Лайт» можно в поликлинике по месту жительства. Для удобства пациентов кабинеты работают с 7.00 до 18.30.

«Хотим обратить ваше внимание на то, что в поликлиники НЦРМБ поступила пятидозная вакцина „Спутник Лайт“. Это значит, что один флакон рассчитан на пять человек. Поэтому медицинский работник имеет право открыть ампулу только после того, как наберется необходимое количество желающих вакцинироваться», — предупреждают медики.

Записаться на вакцинацию в свои поликлиники можно на сайте госуслуг и по номерам 122 или 24-40-03. При себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

На городской планерке в мэрии глава района Айдар Метшин заявил, что необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не допустить роста заболеваемости, учитывая появление и новых, более агрессивных штаммов коронавируса.

«Я еще раз хочу обратиться ко всем нижнекамцам — и к нашему старшему поколению, и к нашей молодежи, — заявил он. — У кого нет противопоказаений и кто еще не сделал прививку — призываю это сделать. Это нужно в первую очередь каждому из нас. Это наша с вами безопасность, это возможность сформировать коллективный иммунитет и с наименьшей долей вероятности заболеть коронавирусной инфекцией».