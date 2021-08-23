В Нижнекамском районе РТ от Covid-19 вакцинировано 61,6% населения

В Нижнекамске и Нижнекамском районе РТ от новой коронавирусной инфекции прививочную кампанию прошли 79 226 человек, из них полностью завершили вакцинацию 69 962 человека. Охват на 22 августа составляет 61,6%. В общей сложности планируется привить 128 610 человек старше 18 лет. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Нижнекамска сообщил глава района Айдар Метшин.

«Часть нижнекамцев проходит повторную вакцинацию или ревакцинацию. В их числе и я», — отметил градоначальник.

По словам Метшина, медики рекомендуют пройти ревакцинацию тем, у кого титр антител упал ниже нужного для защиты организма.

«Чтобы остановить дальнейшее распространение инфекции, а по прогнозам специалистов осенью может начаться очередной подъем, необходим массовый иммунитет, формирующийся по средствам вакцинации и наличия высокого уровня антител», — отметил Метшин.

На территории района ситуация по Covid-19 находится под постоянным вниманием оперштаба. В июле в Нижнекамске на муниципальном уровне был принят ряд мер по предотвращению распространения коронавируса. Так, начали действовать ограничения по массовым мероприятиям в закрытых помещениях. До стабилизации эпидобстановки большая часть мероприятий проводится на открытых площадках.