Вакцина «ЭпиВакКорона» получила сертификат «Халяль»

Международный центр стандартизации и сертификации «Халяль» при Совете муфтиев России выдал сертификат «Халяль» третьей российской вакцине от коронавируса «ЭпиВакКорона», сообщает пресс-служба центра.

Вакцина разработана ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии „Вектор“ Роспотребнадзора».

Отмечается, что производитель предоставил всю необходимую информацию о компонентах вакцины и технологии ее производства. На основании представленных документов специалисты МЦСиС «Халяль» сделали вывод о том, что в состав вакцины входят вещества и компоненты, которые не являются запретными.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в Татарстан поступило почти 24 тыс. доз второй российской вакцины «ЭпиВакКорона».