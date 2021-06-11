В Татарстан поступило 23 тыс. доз «ЭпиВакКороны»

Почти 24 тыс. доз второй российской вакцины «ЭпиВакКорона» пришло в Татарстан. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«„ЭпиВакКороны“ поступило в республику 23 650 доз», — отметила главный санитарный врач РТ.

Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков добавил, что в Татарстане активно прививают второй отечественной вакциной и «Спутником V», в республике достаточное количество этих вакцин. А поставку «КовиВака» пока ждут.

Напомним, что первая партия третьей российской вакцины поступила в РТ в апреле, тогда доставили полторы тысячи доз.