Вайсфельд: в тройке с Шипачевым в «Ак Барсе» Яшкин был бы более эффективен

Бывший генменеджер ряда клубов КХЛ Леонид Вайсфельд оценил переход экс-нападающего «Аризона Койотс» Дмитрия Яшкина в питерский СКА. По словам эксперта, в звене с форвардом «Ак Барса» Вадимом Шипачевым Яшкин был бы более эффективен.

«Я бы не назвал Яшкина зависимым. Однако для любого снайпера важно — кто и как ему "снаряды подносит". Вот Могильный забросил в НХЛ за сезон 76 шайб, понятно, что талант. Но надо учитывать и то, что с ним Лафонтейн в одном звене тогда играл. Так что Яшкин и без Шипачева не затеряется, но в одной тройке с Вадимом он был бы наверняка более эффективен. Впрочем, как и любой снайпер», – цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».

Напомним, казанский клуб в это межсезонье пополнился уже восемью новыми хоккеистами. Контракты с «Ак Барсом» подписали форварды Вадим Шипачев, Кирилл Семенов, Станислав Галиев и Александр Радулов, защитники Вячеслав Войнов, Динар Хафизуллин и Василий Токранов, а также вратарь Амир Мифтахов. Новым главным тренером «барсов» стал Олег Знарок.

Ранее Леонид Вайсфельд оценил трансферную кампанию «Ак Барса» в это межсезонье.