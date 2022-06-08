Вайсфельд: «Не назову «Ак Барс» главным фаворитом Кубка Гагарина, в памяти сезон 2004/05»

Бывший генменеджер ряда клубов КХЛ Леонид Вайсфельд оценил трансферную активность «Ак Барса» в это межсезонье. По словам хоккейного эксперта, несмотря на большое количество трансферов, казанский клуб нельзя назвать главным фаворитом предстоящего Кубка Гагарина.

«Я бы сказал так. Казанцы будут одними из главных претендентов. Но не самыми явными. Ну нельзя же сказать, что «Ак Барс» на девяносто процентов уже чемпион. Я бы на это точно денег не поставил. В памяти сразу всплывает локаутный сезон 2004/05. Состав у Казани тогда тоже был мощнейший. Но «барсы» проиграли «Локомотиву» в первом же раунде плей-офф», – цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».

Напомним, казанский клуб в это межсезонье пополнился уже пятью хоккеистами. Контракты с «Ак Барсом» подписали форварды Вадим Шипачев и Кирилл Семенов, а также защитники Вячеслав Войнов, Динар Хафизуллин и Василий Токранов. Вскоре пополнить ряды «барсов» должны также главный тренер Олег Знарок и нападающий Александр Радулов.

Ранее Леонид Вайсфельд оценил вероятность перехода в «Ак Барс» форварда Дмитрия Яшкина.