«Это самый невероятный вариант»: Вайсфельд оценил переход Яшкина в «Ак Барс»

Бывший генменеджер ряда клубов КХЛ Леонид Вайсфельд оценил вероятность перехода в «Ак Барс» форварда Дмитрия Яшкина. По словам хоккейного эксперта, вариант с трансфером чеха в казанский клуб выглядит пока, как самый невероятный.

«Для меня переход Яшкина в «Ак Барс» как раз самый невероятный вариант. Понятно, что Дмитрий — хороший форвард и пригодился бы в команде Олега Знарка. Но ведь есть регламент КХЛ и его надо соблюдать. Как я понимаю, у «Ак Барса» уже просто нет места под потолком на еще один большой контракт с экс-игроком НХЛ», – цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».

Кроме того, функционер ответил на вопрос, может ли решающим фактором в выборе клуба для Яшкина стать воссоединение с Вадимом Шипачевым.

«Думаю, что в 29 лет люди мыслят уже гораздо более практичными категориями. И на первом месте для них контракты, а не возможность поиграть с кем-то из классных партнеров. Конечно, если ты до этого уже очень много заработал и тебе денег больше не надо, то можно просто ради собственного удовольствия играть. Но я не думаю, что у Яшкина такая ситуация. Дмитрий в расцвете сил, ему надо зарабатывать», – подчеркнул Вайсфельд.

Напомним, казанский клуб в это межсезонье пополнился уже пятью хоккеистами. Контракты с «Ак Барсом» подписали форварды Вадим Шипачев и Кирилл Семенов, а также защитники Вячеслав Войнов, Динар Хафизуллин и Василий Токранов. Вскоре пополнить ряды «барсов» должны также главный тренер Олег Знарок и нападающий Александр Радулов.

Ранее Леонид Вайсфельд оценил трансферную кампанию «Ак Барса» в это межсезонье.