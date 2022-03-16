Вайсфельд: «Если оглянуться на карьеру Квартальнова, он ни разу главную задачу не решил»
Бывший генменеджер уфимского «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд раскритиковал работу Дмитрия Квартальнова на посту главного тренера казанского «Ак Барса».
«Если оглянуться на карьеру Квартальнова, то мы увидим, что у него минимум три раза была возможность завоевать Кубок Гагарина с клубами, имеющими фактически неограниченные финансовые ресурсы. Но он ни разу главную задачу не решил.
Это ж надо было ухитриться вести со СКА 3-0 в серии и упустить ее. Или "Магнитке" в финале уступить, имея явное преимущество. Вот рассматривает руководитель клуба кандидатуры тренеров. Квартальнов? А что он выиграл? В ЦСКА не получилось, в Ярославле не получилось, в Казани — тоже. Так почему мы должны его брать? Он в "Сибири" хорошо работал? Так у нас задачи-то другие, не такие, как в Новосибирске. Скорее всего, такая будет логика. Но наверняка предсказать нельзя. Может, Квартальнов получит право на еще один шанс», - цитирует эксперта «Матч-ТВ».
Также Вайсфельд поделился своими мыслями относительно будущего Квартальнова в «Ак Барсе» и оценил кандидатуру наставника «Северстали» Андрея Разина на пост главного тренера казанского клуба.
«Что я думаю о будущем Квартальнова в Казани? Все зависит от того, чем будут руководствоваться хозяева клуба. Ведь в КХЛ не бывает плохих тренеров. Если человек вышел на этот уровень, он уже классный специалист, представитель тренерской элиты. Вопрос в том, подходит ли он организации, которая его приглашает. И это уже проблема не тренера, а клуба.
Вот сейчас все говорят о Разине, проделавшем очень хорошую работу в "Северстали". Но из этого вовсе не следует, что, если Разина поставить работать в топ-клуб, он всех в КХЛ сразу разорвет. Но по итогам этого сезона Разин заслужил шанса попробовать свои силы на более высоком уровне. А у Квартальнова другая история», - считает Вайсфельд.
«Ак Барс» вылетел из плей-офф КХЛ в первом раунде, проиграв в шести матчах омскому «Авангарду». Ранее спортивная редакция «Татар-информа» объяснила, почему казанскому клубу не стоит менять состав после увольнения Квартальнова из «Ак Барса».