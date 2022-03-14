Без резких движений: почему «Ак Барсу» не стоит разгонять состав после ухода Квартальнова

«Ак Барс» провалил сезон, вылетев в первом раунде Кубка Гагарина. Но жизнь продолжается. Спортивная редакция «Татар-информа» называет хоккеистов, проваливших сезон, и тех, кто понадобится клубу после возможного увольнения Дмитрия Квартальнова.

«Ак Барс» провалил сезон, вылетев в первом раунде Кубка Гагарина

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кто в «Ак Барсе» может занести провальный сезон себе в актив

С очевидными выводами поражения в сезоне наше издание разобралось сразу после провального матча «Ак Барса» в Балашихе. Они простые – главный тренер Дмитрий Квартальнов должен покинуть команду. Однако уже сейчас стоит задуматься о контурах «Ак Барса» с прицелом на следующий сезон. Как ни странно, большинству игроков не по пути с тренером.

Нынешнее руководство «Ак Барса» учло ошибки бывшего генменеджера клуба Рафика Якубова и заблаговременно продлило контракты с рядом ключевым исполнителей. Среди них голкипер Тимур Билялов, защитник Стивен Кэмпфер и форвард Дмитрий Кагарлицкий. Все они, очевидно, должны пригодиться «Ак Барсу» и в следующем сезоне.

Американца Стивена Кэмпфера можно назвать лучшим приобретением «Ак Барса» за весь период работы Якубова, да и Квартальнова, в клубе Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Американца Стивена Кэмпфера и вовсе можно назвать лучшим приобретением «Ак Барса» за весь период работы Якубова, да и Квартальнова, в клубе. Защитник умудрился стать вторым бомбардиром команды в «регулярке» среди всех полевых игроков. 30 очков (11+19) в 46 матчах – лучше результат только у Дмитрия Кагарлицкого, да и то лишь на 4 балла. В плей-офф Кэмпфер первые матчи провалил, но в дальнейшем показал, что является кубковым игроком. Опять же, второй результат в команде – 4 (2+2), гол в овертайме пятого матча и голевой пас на решающую шайбу в дополнительное время четвертой игры. Думается, что массовый побег легионеров из КХЛ американца не коснется. Он явно нашел свою команду.

Кагарлицкий в Казани может лишиться ярлыка некубкового игрока, Билялов ничего не провалил

Дмитрий Кагарлицкий в прошедшем плей-офф подвиги Станислава Галиева в «Ак Барсе», конечно, не повторил. Однако был полезен и результативен. Именно его шайба в овертайме четвертого матча позволила «Ак Барсу» размочить счет в серии. Можно даже сказать, что лично для Кагарлицкого 4 (2+2) очка в шести матчах пока лучшая статистика в плей-офф в карьере этого игрока. Возможно, именно в «Ак Барсе» при новом специалисте ему удастся избавиться от ярлыка некубкового хоккеиста.

Возможно, именно повышенный «загруз» в «гладком» чемпионате отчасти помешал Тимуру Билялову показать более сильную игру в плей-офф Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Тимур Билялов вратарскую дуэль Шимону Грубецу объективно проиграл. Однако тут важна точка отсчета, все-таки чешский голкипер чуть ли не лучший кубковый вратарь в КХЛ. Уступить такому не значит провалить плей-офф. Билялов временами пропускал необязательные шайбы, но и выручал предостаточно. Если бы не он, то после второго периода шестого матча на табло бы горело не 2:0 в пользу «Авангарда», а как минимум 4:0.

Воспитанник татарстанского хоккея заслуживает оставаться первым номером «Ак Барса». Другой вопрос, что сменщик нужен более надежный, ведь другой вратарь клуба Игорь Бобков даже в регулярном чемпионате играл по большим праздникам. Возможно, именно повышенный «загруз» в «гладком» чемпионате отчасти помешал Билялову показать более сильную игру в плей-офф. Да и вообще ситуация нездоровая, когда запасной вратарь Бобков зарабатывает больше основного вратаря и собственного воспитанника.

Джордан Уил показал уровень даже не вписываясь в систему Квартальнова

Билялов, Кагарлицкий и Кэмпфер – именно к этой тройке игроков «Ак Барса» меньше всего вопросов по итогам сезона. Но есть и другие хоккеисты, которые при новом тренере могут принести пользу «Ак Барсу». К таковым мы бы отнесли в первую очередь канадца Джордана Уила. От самого высокооплачиваемого (65 млн рублей за сезон) игрока клуба многие ожидали большего, чем звания третьего бомбардира команды и двух очков за голевые передачи в плей-офф.

Если «Ак Барс» в новом сезоне сделает ставку на тренера с более комбинационным хоккеем, то Джордан Уил (№19) способен принести гораздо больше пользы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Но есть нюансы в пользу канадца. Во-первых, свои 30 (12+18) очков в «регулярке» он набрал всего в 36 матчах, что является лучшим показателем по средней результативности за матч. Во-вторых, и это главное, он не является представителем удобного типажа игрока для Квартальнова, и специалист весь сезон «болтал» Уила по разным сочетаниям троек. И даже несмотря на это, канадец подтвердил свой уровень. Если «Ак Барс» в новом сезоне сделает ставку на тренера с более комбинационным хоккеем, то Уил способен принести гораздо больше пользы. В системе Квартальнова он выглядел где-то инородным элементом и, несмотря ни на что, был одним из лидеров клуба. Расставание с таким хоккеистом будет ошибкой, тем более его контракт действует на следующий сезон.

Журавлева нещадно критиковали болельщики, и зря. Петров держит уровень

Об остальных игроках, которые порадовали (если так можно выразиться после такого сезона), скажем одной строкой. Даниила Журавлева в этом сезоне болельщики критиковали довольно часто, однако сезон он завершил в первой бригаде большинства, поделив в итоге 3-5-е места в списке бомбардиров команды в плей-офф. Да и в регулярном чемпионате он реже многих подвергался фирменной ротации Квартальнова.

Журавлеву подчас не хватает физической мощи для борьбы в единоборствах, но он хорош в позиционной обороне, обладает хорошими скоростными данными, точным пасом и неплохо подключается в атаку. При более маститом тренере 21-летний хоккеист способен раскрыться в лучшую сторону. Его контракт этой весной также истекает и должен быть продлен.

Кирилл Петров (№27) в «регулярке» занял пятое место в числе лучших бомбардиров клуба, несмотря на то что постоянного места в топ-6 в команде Квартальнова не имел Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Свой высокий уровень продолжает держать и воспитанник «Ак Барса» Кирилл Петров. В плей-офф он не забросил, но был очень активен до полученной травмы. А в «регулярке» занял пятое место в числе лучших бомбардиров клуба, несмотря на то что постоянного места в топ-6 в команде Квартальнова не имел.

Лукоянов и Глухов: альтернативы лучшим разрушителям в «Ак Барсе» все еще нет

На привычно высоком уровне сезон провели главные чеккеры в составе «Ак Барса» Артем Лукоянов и Михаил Глухов, у которых этой весной заканчиваются контракты с казанским клубом. В условиях, когда от чемпионской команды вообще мало что осталось, новые соглашения с хранителями золотых традиций продлевать надо. И, по слухам, Лукоянов уже продлил свой контракт. Вообще, несмотря на статус оборонительного игрока, Артем занял девятое место в списке бомбардиров клуба по итогам «регулярки».

Михаил Глухов провел сезон на привычно высоком уровне Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Говоря о чеккерах, нельзя не сказать и о Никите Дыняке, который на третий сезон своего пребывания в Казани начал приносить пользу. В обороне он не столь эффективен, как Глухов или Лукоянов, но моложе и обладает хорошими скоростными данными и самоотдачей. В этом сезоне Дыняк еще и 7 шайб забросил. Контракт игрока истекает, и его можно продлить, если хоккеист согласится на незначительное повышение зарплаты. Все-таки он не является ключевым исполнителем команды уровня «Ак Барса».

Продолжает прогрессировать молодой форвард Илья Сафонов – он забросил в этом сезоне восемь голов и выглядел сильнее Николая Коваленко, Артема Галимова и Дмитрия Воронкова, которые перед сезоном рассматривались главными талантами команды из молодых россиян.

Коваленко разочаровал, Воронков и Галимов сдали, но могут прибавить при новом тренере

Из этой тройки больше всего разочаровал Коваленко. В «регулярке» он сыграл из-за травм всего 29 матчей, а в плей-офф отметился лишь одной голевой передачей. И это при том, что весь сезон хоккеист провел в топ-6 «Ак Барса», зачастую выходя в первом звене и первой бригаде большинства. К тому же он старше Воронкова и Галимова. У Коваленко действующий контракт, но кажется, новый тренер не будет его рассматривать хоккеистом 1-2-го звеньев. А значит, у «Ак Барса» появится недовольный своим статусом игрок, как было у Коваленко в Ярославле. Очевидно, что казанцам стоит рассмотреть обмен, если на игрока будет спрос в КХЛ.

Хочется верить, что Дмитрий Воронков все же станет результативным форвардом силового плана – некой реинкарнацией Алексея Чупина в «Ак Барсе» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Артем Галимов и Дмитрий Воронков также не могут занести себе сезон в актив. Оба ощутимо сдали по сравнению с прошлым сезоном. Особенно жаль Воронкова, который у Квартальнова окончательно оформился даже не в чеккера, а в «забияку» на льду.

Молодой форвард перестал забивать и не показывает уровня тех же Лукоянова или Глухова в оборонительных действиях. Однако Галимов и Воронков еще молоды и при сильном тренере способны вернуться на путь прогресса. Хочется верить, что Воронков все же станет результативным форвардом силового плана – некой реинкарнацией Алексея Чупина в «Ак Барсе».

Декабрьские канадцы не усилили «Ак Барс» и покинут Казань

Говоря о завершающихся контрактах, можно сказать, что все декабрьские новички клуба так или иначе не показали, что они сильнее своих конкурентов в составе. Очевидно, что недолгая российская одиссея Фера, Демерса и Барберио оборвется на полуслове.

Также соглашения с клубом завершаются у защитника Рукавишникова, уже сбежавшего финна Линдхольма, вратаря Игоря Бобкова и капитана команды Даниса Зарипова. Из этого списка может еще пригодиться разве что Рукавишников и «Капитан-Татарстан» (правда, не факт, что в роли хоккеиста).

К сожалению, в стане «Ак Барса» есть хоккеисты, которые имеют контракты на следующий сезон, но полностью провалили нынешний. Среди них особое место занимает форвард Даниил Тарасов, от которого ждали звания лучшего снайпера клуба, а на деле получили тяжелого и неповоротливого нападающего, который способен много забивать лишь с передач Шипачева в «Динамо».

Летом менеджмент «Ак Барса» ждет битва за качественных «паспортистов», выходящих на рынок КХЛ

В целом генменеджеру «Ак Барса» Марата Валиуллину (или его сменщику) предстоит большая работа не столько по удержанию ключевых игроков без контракта, сколько по определению балласта и избавлению от него.

Также предстоит ударно поработать на рынке свободных агентов, ведь на него выходят такие исполнители, как защитник Яковлев, а также форварды Кадейкин, Гусев, Слепышев и Бурдасов. В нынешних условиях, когда новых легионеров заманить в КХЛ будет сложнее, именно борьба за качественных «паспортистов» будет ключевой.