Вайб, сигма и квадробер стали словами 2024 года в соцсетях

Назван топ-15 слов 2024 года, которые чаще всего упоминались в социальных сетях. Исследование провела компания «Медиалогия».

Так, безусловным лидером стал «вайб» — атмосфера или настроение, навеваемое каким-либо местом, человеком либо действием. Оно встречалось в почти 5,7 млн сообщений. На второй строке — сигма — независимый и самодостаточный человек, которого пользователи упоминали более 4 млн раз, замкнул топ-3 нашумевший квадробер — представитель субкультуры, имитирующий поведение животных, — более 2,6 млн сообщений.

Кроме того, очень популярны в соцсетях в 2024 году были «капибара», «скуф», «тапать» и «тапалка», «инсайт», «докс», «пикми», «нормис». Эти слова вошли в топ-10 слов года.

Следующими по упоминаемости стали «тильт», «альтушка», «редфлаг», «дубайский шоколад» и «чиназес».

Исследование проводилось с января по декабрь 2024 года.