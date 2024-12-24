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Вайб, сигма и квадробер стали словами 2024 года в соцсетях
Назван топ-15 слов 2024 года, которые чаще всего упоминались в социальных сетях. Исследование провела компания «Медиалогия».
Так, безусловным лидером стал «вайб» — атмосфера или настроение, навеваемое каким-либо местом, человеком либо действием. Оно встречалось в почти 5,7 млн сообщений. На второй строке — сигма — независимый и самодостаточный человек, которого пользователи упоминали более 4 млн раз, замкнул топ-3 нашумевший квадробер — представитель субкультуры, имитирующий поведение животных, — более 2,6 млн сообщений.
Кроме того, очень популярны в соцсетях в 2024 году были «капибара», «скуф», «тапать» и «тапалка», «инсайт», «докс», «пикми», «нормис». Эти слова вошли в топ-10 слов года.
Следующими по упоминаемости стали «тильт», «альтушка», «редфлаг», «дубайский шоколад» и «чиназес».
Исследование проводилось с января по декабрь 2024 года.
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