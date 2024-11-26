Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Вайб» стало словом 2024 года
«Вайб» признано словом текущего года по версии портала «Грамота.ру». В топ-3 также попали «скуф» и «прилет».
Слово года выбирали более 400 филологов со всей страны, которым для оценки были предоставлены 11 слов, вошедших в шорт-лист
В ходе голосования слову «вайб» отдали предпочтение 256 человек, за «скуф» проголосовали 229 человек, за «прилет» – 124.
Ранее «Пушкин» было признано словом года по версии Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина. Также в пятерку слов года вошли «семья», «искусственный интеллект», «выборы» и «квадробер».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»