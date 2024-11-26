«Вайб» стало словом 2024 года

«Вайб» признано словом текущего года по версии портала «Грамота.ру». В топ-3 также попали «скуф» и «прилет».

Слово года выбирали более 400 филологов со всей страны, которым для оценки были предоставлены 11 слов, вошедших в шорт-лист

В ходе голосования слову «вайб» отдали предпочтение 256 человек, за «скуф» проголосовали 229 человек, за «прилет» – 124.

Ранее «Пушкин» было признано словом года по версии Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина. Также в пятерку слов года вошли «семья», «искусственный интеллект», «выборы» и «квадробер».