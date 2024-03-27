Вагон-плацкарт и туры за рубеж: что толкает инфляцию в России вверх

Продукты в феврале подорожали на 8,23% год к году (8,52% месяцем ранее)

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Годовая инфляция на продукты и «непроды» в феврале замедлилась

Нацбанк Татарстана наконец-то подвел инфляционные итоги февраля. Рост цен в годовом выражении в Татарстане продолжается, пусть и слабыми темпами – так, в феврале показатель вырос до 7,42% после 7,34% в январе.

Тем не менее инфляция в республике снова оказалась ниже, чем в Приволжском федеральном округе (7,54%) и в целом в России. Напомним, что инфляция – это усредненный показатель. В разрезе отдельных товаров статистика может фиксировать и фантастические взлеты, и драматические падения.

Продукты в феврале подорожали на 8,23% год к году (8,52% месяцем ранее), непродовольственные товары – на 5,25% (5,35%). Существенно скакнули цены на услуги – до 9,59% с январских 8,79%. Именно это, очевидно, и повлияло на рост общего показателя.

По данным Росстата, в целом по России годовая инфляция в феврале выросла до 7,69% (в январе было 7,44%). Цены на продукты в России остались на уровне января – 8,08% вместо 8,1%. А вот на «непроды» годовая инфляция в стране выросла в феврале до 6,59% (с 6,23% месяцем ранее), а на услуги – на 8,45% (с 8,08% в январе).

В феврале в стране значительно выросла стоимость услуг пассажирского транспорта и зарубежного туризма, в то же время услуги внутреннего туризма дорожали медленнее, чем месяцем ранее Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По данным ЦБ, «в последние месяцы резкие колебания цен были свойственны лишь услугам, связанным с туризмом, в то время как осенью таких товаров и услуг было больше». Так, в феврале в стране значительно выросла стоимость услуг пассажирского транспорта и зарубежного туризма, в то же время услуги внутреннего туризма дорожали медленнее, чем месяцем ранее.

По данным Нацбанка РТ, рост в услугах обеспечил разовый фактор, «связанный с особенностями ценообразования проезда в плацкартных вагонах».

«В отличие от ситуации годом ранее в феврале текущего года стоимость проезда в плацкартных вагонах была зарегистрирована с учетом повышенного сезонного коэффициента. Как следствие, билеты в плацкартные вагоны подорожали в годовом выражении после снижения цен на них в январе», – объяснил регулятор.

Дешевеют стиральные машины и холодильники

Цены на продукты стали расти чуть медленнее, так как их предложение выросло. Например, за счет расширения импортных поставок на прилавках стало больше бананов и апельсинов, поэтому эти фрукты в годовом выражении стали дорожать медленнее, чем в январе (но, подчеркнем, дорожать не перестали!).

То же самое случилось и с ценами на помидоры и огурцы, которые Президент РФ Владимир Путин, как мы узнали в марте, любит одинаково – с учетом, конечно, «смотря что закусывать!». В случае с этими овощами цены росли медленнее за счет того, что стали больше производить тепличных овощей.

В случае с непродовольственными товарами основной фактор замедления роста цен – «некоторое снижение спроса на отдельные товары» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В целом основные волатильные категории в продуктовой рознице в феврале дорожали медленнее, чем месяцем ранее, – это касается и яиц, и овощей с фруктами (по итогам февраля, по данным Росстата, куриные яйца в среднем в рознице в стране стоили 129,17 рубля за десяток). Без учета плодоовощной продукции, кстати, по расчетам Татарстанстата, продуктовая инфляция в феврале в республике составила 6,8%.

В случае с непродовольственными товарами основной фактор замедления роста цен – «некоторое снижение спроса на отдельные товары», главным образом длительного пользования. «Как итог – годовой рост цен на подержанные иномарки замедлился, а стиральные машины и холодильники дешевели сильнее, чем в январе», – отметили в Нацбанке РТ.

Цены разгоняет спрос

И в Татарстане, и в России инфляция разгоняется, что очевидно, не слишком бойко, разницу в годовых показателях можно смело назвать символической. К концу марта, по оценке Минэкономразвития РФ, в стране даже зафиксировали замедление роста цен до 7,58%. Но это явно что-то разовое.

Пик годовой инфляции, как прогнозируют в ЦБ, случится во втором квартале, что связано с эффектом низкой базы прошлого года. Правда, и на этом пике инфляция будет близка к 8% годовых, считают аналитики. То есть почти на текущем уровне. Хотя это значительно ниже пиковых уровней осени прошлого года, рост «все еще остается повышенным».

Причина понятна. Основной проинфляционный фактор давно стал константой – это высокий внутренний спрос. Кстати, повышенная динамика цен именно в услугах – один из индикаторов как раз высокого спроса.

В ЦБ, конечно, уверены, что проводимая жесткая денежно-кредитная политика за счет высокой ключевой ставки все же должна обуздать спрос. Правда, для этого нужно длительное время. Тем не менее в банке надеются вывести инфляцию на заветные 4-4,5% к концу года. Правда, свежий консенсус-прогноз аналитиков дает несколько иные цифры – до 5,2% на конец этого года.

В ЦБ, конечно, уверены, что проводимая жесткая денежно-кредитная политика за счет высокой ключевой ставки все же должна обуздать спрос Фото: minvr.gov.ru

Когда Банк России начнет снижать ключевую ставку?

На этом фоне выглядит закономерным сохранение ключевой ставки на прежнем высоком уровне в 16%, утвержденное на Совете директоров ЦБ 22 марта. Месяцем ранее, напомним, регулятор принял аналогичное решение. Правда, тогда рынок готовился к повышению ставки, в этот раз ужесточения монетарной политики не ожидалось.

«В декабре и январе мы наблюдали существенное замедление текущего роста цен. В феврале оно приостановилось, но в марте, по предварительным оценкам, возобновилось. Инфляционные ожидания дополнительно подогревают потребительский спрос. Хотя ожидания населения и предприятий в целом снизились в последние месяцы, их уровень по-прежнему высокий, а в сегменте розничной торговли в марте они даже немного выросли. Замедление инфляции будет постепенно охлаждать инфляционные ожидания», – объяснила решение глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По каким критериям Банк России будет судить о том, что дезинфляция набрала нужный темп? ЦБ будет смотреть на снижение текущей инфляции, наблюдать за инфляционными ожиданиями, динамикой потребительской активности, кредитованием, импортом и рынком труда.

Эльвира Набиуллина: «Конечно, хочется, чтобы эффект от повышения ставки был мгновенным, но так не бывает» Фото: duma.gov.ru

Пока просвета не видно: потребительская активность по итогам первого квартала, о чем свидетельствуют опережающие индикаторы, остается высокой – на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений. А данные опросов предприятий, в свою очередь, свидетельствуют о сохранении и высокого инвестиционного спроса. В общем, экономика растет ускоренными темпами. Неудивительно, что «текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким», признали в регуляторе.

Как подчеркивают аналитики Райффайзен Банка, дефицит кадров одновременно является и ограничением для расширения предложения, и подогревает реальные доходы населения, стимулируя потребление.

«При этом процессы на рынке труда обладают существенной инерционностью, и влияние монетарной политики на его состояние ограничено. Как мы понимаем, этот и другие трансформационные процессы будут поддерживать рост производственных издержек как минимум в этом году, а жесткая монетарная политика ЦБ направлена на распределение переноса этих издержек в цены на как можно более длительный период времени», – отметили в банке.

« На наш взгляд, в случае устойчивого снижения инфляции и инфляционных ожиданий во втором квартале ЦБ может начать обсуждать плавное и постепенное снижение ключевой ставки. Будет ли он при этом ждать прохождения пика годовой инфляции – вопрос пока открытый. “Плавность” снижения ключевой ставки, на наш взгляд, может означать, что ее снижение по отношению к текущим темпам инфляции и инфляционным ожиданиям должно быть медленным, чтобы избежать перетока сбережений на потребительский и валютный рынок», – считает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Вероятный диапазон ставки на конец года, по ее прогнозу, может составить 12-14%.