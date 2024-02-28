«Сберегают больше, но и тратят больше»: что разгоняло инфляцию в январе

Годовая инфляция в Татарстане, чего и следовало ожидать, продолжила ускоряться

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

И в Татарстане, и в России годовая инфляция в январе почти не изменилась

Нацбанк Татарстана под занавес февраля наконец-то выложил свой комментарий о январской инфляции в республике. С чем связано такое затягивание с выпуском оперативных сводок – понять невозможно, тем более что первое в этом году заседание Совета директоров ЦБ состоялось еще 16 февраля и хранить тишину еще десять дней после него вроде бы уже не стоило. Дорого яичко ко Христову дню, но спасибо, что комментарий в принципе вышел.

Сенсаций, правда, в нем не содержится – годовая инфляция в Татарстане, чего и следовало ожидать, продолжила ускоряться. Впервые за долгое время показатель в республике оказался выше, чем в Приволжском федеральном округе (7,23%), но все еще ниже, чем в целом по России (7,44%). Не стоит забывать, что и январский уровень в 7,34% – это «средняя температура по республике», в разрезе отдельных товаров, как обычно, фиксируются и фантастические взлеты, и драматические падения.

Продовольственные товары в Татарстане в январе подорожали на 8,52% в годовом выражении (с декабрьского уровня в 8,1%), непродовольственные – на 5,35% (5,2%), услуги, замедлившись под занавес 2023-го, снова ушли в отрыв – до 8,79% (8,6%).

По данным Росстата, в целом по России цены на продукты за январь выросли на 8,1%, на «непроды» – на 6,23%, а на услуги – на 8,08%. Как отметили в Банке России, годовой прирост стоимости продтоваров в январе впервые с конца 2022-го обогнал услуги. Но накопленный с марта 2022-го рост стоимости услуг (правда, без учета ЖКУ) все еще опережает рост стоимости товаров.

Нетрудно заметить, что и в Татарстане, и в России в целом годовая инфляция в январе не сильно изменилась по сравнению с декабрьским уровнем – ускорение можно считать символическим. К концу февраля цены разогнались, по оценке Минэкономразвития РФ, до 7,57% в годовом выражении, то есть тоже не радикально. Текущий рост потребительских цен, отметили в Банке России, «замедлился с пиковых значений осенних месяцев как в части общего индекса цен, так и в части устойчивых компонентов», но все еще значительно превышает целевой таргет ЦБ в 4% (в пересчете на год).

«Продолжают переносить в цены возросшие затраты»

По данным Нацбанка РТ, годовой прирост цен на продукты и непродовольственные товары в Татарстане в январе ускорился из-за того, что производители ряда продуктов питания продолжали, как и ранее, «переносить в цены возросшие затраты». Переработчики мяса и молока, а также производители пиломатериалов – в числе прочего – «на обслуживание импортного оборудования и оплату труда», а последние – еще и издержки, обусловленные увеличением платы за использование лесов, произошедшим с начала этого года.

Как следствие – в Татарстане подорожали колбасные изделия и мясные полуфабрикаты, сливочное масло и творог, а также доски и древесно-стружечные панели.

При этом инфляция в непродовольственной рознице ускоряется «в отдельных случаях» еще и благодаря сохранению высокого спроса, загасить который Банку России пока никак не удается, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики. Но дело это не быстрое, и регулятор не мытьем, так катаньем своего добьется.

Например, мебельная отрасль вышла в число лидеров по динамике роста производства, что во многом связано с ипотечным бумом на рынке жилья. И ей пока удается переносить в цены не только удорожание пиломатериалов, но и возросшие ранее затраты на импортную фурнитуру.

Интересно, что про яйца, а также овощи и фрукты – главные волатильные категории в продуктовой корзине – Нацбанк РТ в своем январском комментарии ничего не написал. А зря, ведь рост цен на эти продтовары начал замедляться. В яйцах – до 84,04%, за что спасибо росту внутреннего производства и импортным поставкам, а в плодоовощной продукции – до 25,86% (с 88% и 29,21% в декабре соответственно). По стране, кстати, до 19,64% и 59,05%, с 24,2% и 61,35% в декабре соответственно.

Тем не менее такая коррекция с набранных ранее ценовых высот пока не поражает воображение. Согласно данным Росстата на 29 января, цены на яйца, например, примерно на 57% превышали уровень аналогичного периода прошлого года. Без учета «овощной» составляющей инфляция в продуктах, кстати, в январе составила бы в Татарстане 6,54% (по РФ, для сравнения, 6,53%). А без яиц, наверное, и еще меньше.

Что касается очередного ускорения цен в услугах, то тут всему виной рост размера минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, случившийся с 1 января. Также в начале года дешевели услуги зарубежного туризма, но произошел заметный рост стоимости услуг внутреннего туризма, а также проезда в железнодорожном транспорте, особенно поездок на Черноморское побережье.

По данным ЦБ, список товаров и услуг, цены на которые менялись сильнее всего, «остается крайне коротким по сравнению с осенними месяцами, что указывает на снижение числа локальных ценовых всплесков». Такая ситуация в числе прочего приводит и к снижению инфляционных ожиданий населения. В январе, например, медианная оценка сократилась до 12,7% (минус 1,5% к декабрю, но плюс 1,1% к январю 2023-го), а в феврале – до 11,9% (на 0,3% меньше, чем годом ранее). Дальнейшее, но значительное снижение инфляционных ожиданий в ЦБ называют «необходимым условием возвращения инфляции к целевому уровню».

Сдерживающее влияние ДКП на потребительский спрос и цены будет увеличиваться

По данным Волго-Вятского ГУ Банка России, в конце прошлого и начале этого года в макрорегионе наблюдалось снижение темпов роста потребительской активности и инфляции. Сокращение потребкредитования – прямое следствие ужесточения ДКП – начало сдерживать расширение розничных продаж, особенно в сегментах одежды и обуви, а также товаров для дома и ремонта. А рост ставок по автокредитам охладил и спрос на автомобили. Автопроизводители, правда, реагировали на это дополнительными скидками или программами компенсации процентной ставки. Но оптимизма у бизнеса в начале года поубавилось.

По данным бюллетеня «О чем говорят тренды», который выпускает Банк России, в декабре 2023-го – январе 2024-го в потребительском сегменте действительно «начал формироваться дезинфляционный тренд», но пока что его вряд ли можно считать устойчивым. Нехватка рабочих рук в экономике и высокая загрузка имеющихся производственных мощностей, судя по всему, будут и дальше больше стимулировать увеличение зарплат, чем рост производства. А это – фактор проинфляционный.

Однако в Банке России считают, что торможение роста розничного кредитования, которое уже наблюдается, ограничит дополнительный спрос домохозяйств за счет кредитных средств, прежде всего на товары длительного пользования. А двузначные ставки ускорят накопление средств на срочных вкладах. «За счет этого большая доля прироста заработных плат и доходов населения осядет на банковских вкладах и в инструментах денежного и финансового рынков», – полагает регулятор.

Сокращение потребкредитования начало сдерживать расширение розничных продаж, особенно в сегментах одежды и обуви Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Аналитики уверены, что «трансмиссия повышения ключевой ставки в динамику цен проявляется все более выраженно» и что «в дальнейшем сдерживающее влияние ДКП на потребительский спрос и цены будет увеличиваться». В итоге рост цен, который пока еще остается выше 4% в пересчете на год, замедлится еще сильнее.

Пока, по всей видимости, такого не происходит. Аналитики Telegram-канала MMI отмечают: «Эффект от скачка доходов в конце года перевесил эффект от роста сбережений. Сберегают больше, но и тратят больше. Потребительский бум сильный. И это заставляет с осторожностью смотреть на перспективы замедления инфляции».

Однако в Банке России уверены, что рост потребительского спроса, подпитываемый, с одной стороны, повышением зарплат и доходов, с другой – розничным кредитованием, будет замедляться, а стимулы к сбережениям – усиливаться. «Очевидно, что для поддержания высокой нормы сбережений, требуемой для дезинфляции в условиях нехватки рабочих рук в экономике, а также финансирования роста инвестиций, нужно сохранение привлекательности процентных ставок по инструментам сбережений. А для этого необходимо поддержание жесткой ДКП», – закономерно заявили в ЦБ.

В Банке России уверены, что рост потребительского спроса будет замедляться, а стимулы к сбережениям – усиливаться Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Неудивительно, что сохранение в феврале ключевой ставки на уровне 16% регулятор обосновал тем, что влияние жесткой монетарной политики на инфляцию становится более выраженным, но снижение роста цен пока не является устойчивым. Тем не менее, по прогнозу Банка России, «с учетом проводимой денежно-кредитной политики» годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Правда, аналитики, которых опрашивает сам ЦБ, дают на конец этого года и 4,9% (со снижением до 4% только в 2022-м), а консенсус-прогноз «Интерфакса» – и 5,2% (с выходом на 4,3% в следующем году).

«Опережающий производительность рост реальных зарплат существенно усложнил трансмиссию решений ЦБ в части монетарной политики в текущем цикле. Влияние повышения ключевой ставки уже в полной мере отразилось на снижении доступности кредитования, но не изменило коренным образом потребительское поведение. В отсутствие дополнительных внешних шоков потребительские привычки населения лишь плавно изменяются в консервативную сторону (увеличение доли сбережений), высокие инфляционные ожидания также замедляют этот процесс. В 2024 году предполагаемые в среднем жесткие условия монетарной политики продолжат охлаждать потребление. Динамика доходов населения в базовом сценарии может стать более сдержанной. При этом текущее жесткое состояние рынка труда создает риски дальнейшего проинфляционного роста зарплат», – уверены аналитики Райффайзенбанка.