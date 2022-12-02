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Ру Тат
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Общество
2 декабря 2022  18:00
Наталья Рыбакова

Вафин объяснил, как инвалидам Татарстана оформить 50%-ную компенсацию за полис ОСАГО

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Инвалидам из Татарстана положена частичная компенсация страховой премии по договору ОСАГО. Оформить ее могут инвалиды либо их представители, которым необходим транспорт по медицинскими показаниям в соответствии с программой реабилитации или абилитации, объяснил управляющий ОПФР по РТ Эдурад Вафин.

Размер компенсации составляет 50% от уплаченной страховой премии по договору ОСАГО. Она предоставляется автоматически, если все организации, ответственные за предоставление услуг инвалиду, направили необходимые сведения в Федеральный реестр инвалидов и  в Единую государственную информационную систему социального обеспечения.

Оформить компенсацию можно в течение года со дня получения полиса ОСАГО. Решение о предоставлении компенсации принимается в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений в Федеральный реестр инвалидов либо в течение пяти  рабочих дней со дня обращения в клиентскую службу Пенсионного фонда с заявлением и всеми документами, подтверждающими право на компенсацию. Если были поданы не все необходимые документы, то этот срок  будет увеличен на пять рабочих дней.

Средства выплачиваются тем же способом, что и другие выплаты инвалиду, например курьером на дом, на счет в банке или законному представителю. Инвалид или его представитель могут также определить другой способ получения средств и направить обращение в Пенсионный фонд.

Ранее «Татар-информ сообщал, как жителям с ограниченными возможностями здоровья из Татарстана быстро оформить бесплатные парковочные места.

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