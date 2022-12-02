ПФР объяснил, как инвалидам Татарстана быстро оформить разрешение на бесплатную парковку

Для жителей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены бесплатные парковочные места. Уже более года разрешение на бесплатную парковку для автомобиля, на котором передвигаются люди с инвалидностью, можно оформить в онлайн-режиме, причем оперативно внести данные можно даже о такси, рассказал «Татар-информу» управляющий ОПФР по РТ Эдурад Вафин.

«Подать заявление можно в личном кабинете на портале госуслуг, указав номер, марку и модель автомобиля, на котором планируется поездка. Подтверждать право на бесплатную парковку при этом не нужно, все необходимые сведения содержатся в базе данных Федерального реестра инвалидов, оператором которого является Пенсионный фонд России», – пояснил он.

Заявление можно подать в «Личном кабинете инвалида» на сайте Федерального реестра инвалидов или непосредственно в МФЦ. Заявления в клиентских службах Пенсионного фонда не принимаются. Сведения об автомобиле, на котором планируется поездка, появятся в реестре только после внесения данных любым из вышеуказанных способов.

«Оформить разрешение на бесплатную парковку можно на автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй группы, или перевозящим его, в том числе ребенка-инвалида. Также бесплатная парковка предоставляется инвалидам третьей группы, у которых ограничена способность в самостоятельном передвижении», – добавили в пресс-службе ПФР Татарстана.

При необходимости татарстанцы могут изменить сведения о транспортном средстве, подав новое заявление. Актуальными будут считаться сведения, размещенные в Федеральном реестре инвалидов последними. Внесенные данные появятся в реестре уже через 15 минут.

«Благодаря этому можно занести в реестр даже номер такси, на котором инвалид планирует поездку по городу, чтобы автомобиль останавливался в местах для инвалидов без риска получить штраф», – добавили в пресс-службе.

Информация, занесенная в реестр, имеет силу на территории всей страны, тогда как раньше в каждом субъекте была своя база номеров машин, имеющих льготы. Таким образом, если автомобиль внесен в Федеральный реестр, то пользоваться выделенными парковочными местами можно в любом регионе. Доступ к реестру имеют представители органов власти всех субъектов, которые определяют количество льготных парковочных мест в общественных местах.

Ранее «Татар-информ сообщал, что ежегодно 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. С 1 по 10 декабря в республике проходит Декада инвалидов. Сегодня в Татарстане проживают 285 тыс. человек с инвалидностью, что составляет 7,3% от населения региона, в том числе 17,1 тыс. детей-инвалидов.