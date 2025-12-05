Вафин напомнил о мерах поддержки участников СВО из Татарстана
Участники специальной военной операции получают разные меры поддержки. Им назначаются пенсии по инвалидности, если ограничения здоровья связаны со службой или боевыми действиями, включая государственную пенсию по инвалидности. Об этом в интервью «Татар-информу» в декаду инвалидов сообщил управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.
«Если военнослужащий получил травму, приведшую к инвалидности, Отделение социального фонда России по Республике Татарстан обеспечивает его техническими средствами сразу, без подачи заявлений. Все сведения поступают от медико-социальной экспертизы, оформление происходит автоматически», – сообщил он.
Кроме того, предоставляются дорогостоящие протезы, включая высокотехнологичные изделия. Участники СВО также могут получать компенсации и другие меры социальной поддержки в рамках программ реабилитации. Для трудоустройства действуют специальные программы: работодатели получают субсидии и компенсации при приеме таких работников.
