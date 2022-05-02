Вадим Шипачев оценил Квартальнова и Знарка, который должен возглавить «Ак Барс»

Форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев вспомнил свой опыт работы под руководством бывшего наставника «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова и Олега Знарка, который вскоре должен быть официально назначен главным тренером казанского клуба.

«Знарок — дядька, который может дать нужную тебе подсказку, совет. Что до хоккея, то я работал с множеством хороших тренеров: Квартальнов, Назаров, Быков, теперь вот Кудашов. У каждого есть своя тактика, есть чему поучиться. Каждый со своими особенностями. Мне было комфортно с каждым тренером, кого я перечислил. Просто с кем-то общение ограничивается только работой, а с кем-то оно выходит за рамки. В этом отличие Знарка. Может это потому, что я с ним больше работал? В сборной, в клубе. Все-таки и с Быковым был всего один сезон, столько же пока с Кудашовым. Могу сказать спасибо и Квартальнову, с которым работал в Череповце. Он тоже помогал раскрываться мне и другим парням», - цитирует Шипачева Sport24.

Сегодня стало известно, что Шипачев, а также другие игроки «Динамо» - Станислав Галиев и Вячеслав Войнов — могут продолжить карьеру в «Ак Барсе».

Напомним, что Станислав Галиев провел в «Динамо» первый сезон после ухода из «Ак Барса». В Казани он стал обладателем Кубка Гагарина-2018 в составе команды Зинэтулы Билялетдинова.

Казанский «Ак Барс» в шести матчах (2-4) проиграл омскому «Авангарду» и вылетел в первом раунде плей-офф. По итогам сезона руководство клуба не стало продлевать контракт с Дмитрием Квартальновым, уволив специалиста. Новым главным тренером «Ак Барса» в ближайшее время должен быть назначен Олег Знарок.