Вадим Шипачев может продолжить карьеру в «Ак Барсе»
«Ак Барс» проявляет предметный интерес к нападающему московского «Динамо» Вадиму Шипачеву. Об этом сообщает Metaratings.
По информации источника, казанский клуб активно интересуется российским хоккеистом и готов предложить ему контракт.
Стоит отметить, что 30 апреля у Шипачёва завершится 95-миллионный контракт с «Динамо», и он будет неограниченно свободным агентом.
В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина форвард набрал 10 (3+7) очков в 11 матчах.
Напомним, ранее «Татар-информу» стало известно, что казанский «Ак Барс» рассмотрит вариант приглашения на пост главного тренера команды экс-наставника «Торпедо» Дэвида Немировски.