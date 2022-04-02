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Ру Тат
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Спорт
2 апреля 2022  17:08
Дамир Садриев

Вадим Шипачев может продолжить карьеру в «Ак Барсе»

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«Ак Барс» проявляет предметный интерес к нападающему московского «Динамо» Вадиму Шипачеву. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, казанский клуб активно интересуется российским хоккеистом и готов предложить ему контракт. 

Стоит отметить, что 30 апреля у Шипачёва завершится 95-миллионный контракт с «Динамо», и он будет неограниченно свободным агентом.

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина форвард набрал 10 (3+7) очков в 11 матчах.

Напомним, ранее «Татар-информу» стало известно, что казанский «Ак Барс» рассмотрит вариант приглашения на пост главного тренера команды экс-наставника «Торпедо» Дэвида Немировски.

#ХК Ак барс #хоккей #кхл
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