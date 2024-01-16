В зоопарке Казани впервые родились детеныши оливкового агути

Фото: скриншот видео из телеграм-канала t.me/kazanzoo1806

В стенах Казанского зооботсада «Река Замбези. Африка» впервые родились детеныши оливкового агути. Они появились на свет 2 декабря на исторической территории зоопарка, сказано в телеграм-канале учреждения.

«Для мамы это были первые роды, поэтому она отказалась их выкармливать. С первых дней жизни о крохах заботились зоологи», – рассказали в пресс-службе зоопарка.

Маленькие агути питались каждые два часа заменителем кошачьего молока. Из-за такого режима питания заведующая отделом «Экзотариум» должна была брать малышей домой и выкармливать их ночью и на рассвете. Благодаря такому уходу через месяц агути заметно подросли и окрепли, после чего их перевели на мультизлаковую кашу, фрукты, овощи, орехи и травяные гранулы.

Кроме того, сегодня зоологи смогли определить пол малышей – это самцы. Также в зоопарке рассказали интересный факт из жизни этих животных: «Оливковые агути живут семьями и, выбрав себе пару, остаются верными своей половинке всю свою жизнь».

Ранее сообщалось, что первыми детенышами, появившимися на свет в новом году в казанском зооботсаду, стали трое козлят.