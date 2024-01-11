В казанском зоопарке появились на свет три козленка

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Первыми детенышами, появившимися на свет в новом году в казанском зооботсаду, стали трое козлят. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

«Ветеринары проверили здоровье, а также определили пол малышей — это самец и две самки», — отмечается в сообщении.

Первой на свет в новогоднюю ночь появилась белая малютка с коричневыми пятнами, еще двое козлят родились 7 января у самки Сони, для которой это уже далеко не первое потомство.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережночелнинском дельфинарии родился дельфиненок.