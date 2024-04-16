Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В зоопарке Казани появился на свет детеныш поясохвостого векоподвижного геккона
В казанском зооботаническом саду «Африка. Река Замбези» очередное пополнение — у пары поясохвостого векоподвижного геккона, прибывшей в августе 2023 года, родился детеныш. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.
«Как и многие виды ящериц, гекконы не заботятся о своем потомстве. В природе самка откладывает до двух яиц во влажную землю, а после покидает их. Через 60 дней из яиц появляются ящерки, готовые к самостоятельной жизни», — рассказали специалисты.
Отмечается, что, несмотря на самостоятельность с первых минут жизни, детенышу нужна оптимальная температура окружающей среды, влажность воздуха и соответствующая еда. Как и взрослые особи, он ест сверчков. Сейчас детеныш обитает в отдельном террариуме от родителей, его пол пока определить трудно.
Поясохвостые векоподвижные гекконы вырастают до 25 см в длину.
Ранее сообщалось, что в казанском зоопарке появился новый житель — енот-полоскун.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»