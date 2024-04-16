В зоопарке Казани появился на свет детеныш поясохвостого векоподвижного геккона

В казанском зооботаническом саду «Африка. Река Замбези» очередное пополнение — у пары поясохвостого векоподвижного геккона, прибывшей в августе 2023 года, родился детеныш. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

«Как и многие виды ящериц, гекконы не заботятся о своем потомстве. В природе самка откладывает до двух яиц во влажную землю, а после покидает их. Через 60 дней из яиц появляются ящерки, готовые к самостоятельной жизни», — рассказали специалисты.

Отмечается, что, несмотря на самостоятельность с первых минут жизни, детенышу нужна оптимальная температура окружающей среды, влажность воздуха и соответствующая еда. Как и взрослые особи, он ест сверчков. Сейчас детеныш обитает в отдельном террариуме от родителей, его пол пока определить трудно.

Поясохвостые векоподвижные гекконы вырастают до 25 см в длину.

Ранее сообщалось, что в казанском зоопарке появился новый житель — енот-полоскун.