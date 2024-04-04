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В казанском зоопарке появился новый житель — енот-полоскун
В казанском зооботаническом саду «Африка. Река Замбези» появился новый житель – самка енота-полоскуна по кличке Ханна. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.
Отмечается, что 7-летняя самка прибыла еще в конце 2023 года и быстро привыкла не только к киперам, но и к своей новой соседке Бэлле.
«В отличие от своей соседки она очень активная, подвижная и любопытная. Каждый новый предмет в вольере вызывает у нее особый интерес», – сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в зоопарке Казани впервые родились детеныши оливкового агути.
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