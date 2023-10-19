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В зону СВО из Альметьевска доставлен гуманитарный груз
Бойцы спецоперации получили гуманитарную помощь и долгожданные именные посылки от своих семей и жителей района и поблагодарили всех неравнодушных граждан за поддержку.
Военнослужащие получили вещи первой необходимости, гигиенические принадлежности, медикаменты, костюмы «лешего», тактические носилки и маскировочные сети от волонтеров штаба «Масксети», а также многочисленные именные посылки.
В данную отправку также вошло дорогостоящее и необходимое оборудование. Бойцам по их просьбам были направлены генераторы, тепловизионнные прицелы, противоосколочная защита плеч и шеи, инструменты.
«Поддержка, которую наши бойцы ощущают с каждой полученной посылкой, имеет невероятную ценность. Она дает им силы и энергию для продолжения своей важной миссии», — отметили в пресс-службе Альметьевского района РТ.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Ранее «Татар-информ» сообщал, что дети Альметьевска нарисовали рисунки и написали письма бойцам СВО.
Фото, видео: пресс-служба Альметьевского района РТ.
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