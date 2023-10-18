Из Альметьевска в зону СВО отправилось 6 тонн помощи

Шесть тонн груза отправилось в зону СВО из Альметьевского района Татарстана. Штаб «Своих не бросаем» в Альметьевске начал работать в конце сентября прошлого года. В Молодежный центр стекаются волонтеры со всего муниципалитета, а иногда заезжают по пути и соседи — завезти посылку. К концу 2022 года горожане отправили 2 тонны помощи, а счет позиций идет на десятки тысяч. Накануне состоялась очередная отправка.

На этот раз горожане собрали около 40 именных посылок бойцам. «За неделю мы собрали 38 личных посылок и пять [посылок] общегуманитарной помощи», — пояснила специалист по работе с молодежью альметьевского Управления по делам детей и молодежи Камилла Галиева.

Пик наплыва желающих отправить помощь в зону спецоперации был зафиксирован в прошлую осень и зиму. Люди несли вязаные носки, средства розжига, хозяйственные инструменты, медикаменты, средства личной гигиены. С тех пор потребности поменялись мало, тем более что их диктует время года. Сейчас альметьевцы также приносят средства личной гигиены, одежду, нательное белье, спички, сухой розжиг.

Одни активисты собирают коробки и относят их в машину, другие ведут учет. Всего же в штабе «Своих не бросаем» работают 15 волонтеров. Радмила Басырова, первокурсница Альметьевского музколледжа, побывала в штабе впервые.

«С колледжа написали, предложили помочь. Я подумала, почему бы и нет. Надо ответить на помощь», — объяснила девушка.

Добровольцы рассказывают, что самая сложная часть работы — сортировка, особенно когда посылки приходят от сельских исполкомов или организаций города.

Штаб находится в Молодежном центре. Чтобы сэкономить время, можно позвонить по телефону: 26-01-01. И спросить у оператора, что, когда и куда нести.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону