В зону спецоперации из Елабужского района доставлены 4 тонны гуманитарного груза

В зону специальной военной операции от Елабужского муниципального района доставлена гуманитарная помощь для бойцов. В ее сборе участвовали администрация, городские предприятия и жители.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Елабужского района, воинам доставили генераторы, бензопилы, обогреватели, шуруповерты, газовые баллоны, запчасти, печки, предметы гигиены, продукты питания. Всего 2 тонны. Также были переданы 2 тонны личных посылок.

«У нас в городе несколько пунктов сбора гуманитарной помощи. Регулярно, независимо друг от друга, отправляется груз», — отметили в администрации.

За четыре месяца работы одного из пунктов сбора «Планета добра» в зону СВО было отправлено пять грузовых «ГАЗелей» гуманитарной помощи и три машины в госпиталя.

Волонтерами собрано больше 1 тыс. тактических носилок, сшито 485 толстовок, более 700 предметов мужского белья для госпиталя, изготовлено около ста маскировочных сетей, более 5 тыс. свечей, тысячи наборов «Сухой армейский душ» и многое другое.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Елабужский район передал воинским частям в зону спецоперации автомобиль.