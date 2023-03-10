Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В зону спецоперации из Елабужского района доставлены 4 тонны гуманитарного груза
В зону специальной военной операции от Елабужского муниципального района доставлена гуманитарная помощь для бойцов. В ее сборе участвовали администрация, городские предприятия и жители.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Елабужского района, воинам доставили генераторы, бензопилы, обогреватели, шуруповерты, газовые баллоны, запчасти, печки, предметы гигиены, продукты питания. Всего 2 тонны. Также были переданы 2 тонны личных посылок.
«У нас в городе несколько пунктов сбора гуманитарной помощи. Регулярно, независимо друг от друга, отправляется груз», — отметили в администрации.
За четыре месяца работы одного из пунктов сбора «Планета добра» в зону СВО было отправлено пять грузовых «ГАЗелей» гуманитарной помощи и три машины в госпиталя.
Волонтерами собрано больше 1 тыс. тактических носилок, сшито 485 толстовок, более 700 предметов мужского белья для госпиталя, изготовлено около ста маскировочных сетей, более 5 тыс. свечей, тысячи наборов «Сухой армейский душ» и многое другое.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Елабужский район передал воинским частям в зону спецоперации автомобиль.
Фото: пресс-служба Елабужского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»