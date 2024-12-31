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В зоне СВО погиб молодогвардеец из Татарстана Азизбек Сунатуллоев
При выполнении боевого задания в зоне СВО погиб активист татарстанского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Азизбек Сунатуллоев. Об этом сообщает пресс-служба реготделения.
Азизбек Сунатуллоев с ноября 2023 года по май 2024 года являлся руководителем волонтерской миссии в Лисичанске. В его обязанности входила координация деятельности волонтеров, а также оказание помощи мирным жителям и нашим военным.
В июле 2024 года Азизбек решил стать добровольцем на СВО и заключил контракт с Минобороны РФ.
«К сожалению, сегодня мы получили новость о том, что он погиб при выполнении боевого задания и будет представлен к государственной награде посмертно», – сообщает телеграм канал «Молодой Гвардии Республики Татарстан».
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