«Раздавали воду и еду под обстрелами»: почему волонтер-молодогвардеец ушел в «Батыр»

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Я видел обстрелы Лисичанска и решил защищать Родину»

На боевое слаживание из Казани в Самарскую область отправился активист регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России». 25-летний Азизбек Сунатуллоев подписал контракт с Министерством обороны РФ несколько дней назад. Он будет проходить службу в новом татарстанском батальоне «Батыр».

Азизбек приехал в Казань из Таджикистана в 2017 году, здесь он окончил бакалавриат и магистратуру по специальности «юриспруденция». Еще во время обучения он стал волонтером «Молодой Гвардии Единой России» и не раз помогал в отправке грузов и сборе гуманитарной помощи. В какой-то момент он понял, что хочет остаться жить в России, и оформил гражданство. Теперь Азизбек решил защищать Родину на передовой.

Родственники не сразу поддержали решение Азизбека, но он объяснил отцу, что давно принял решение защищать Родину. Через Азизбека в Лисичанске проходили практически все гуманитарные грузы и волонтеры, которые туда приезжали.

«Последний раз работал в Лисичанске, руководил гуманитарным центром с ноября 2023-го по май 2024 года. Увидел своими глазами, что происходит в зоне СВО. После этого приехал в Казань, защитил диплом и принял решение подписать контракт. Буду служить в "Батыре". Как сказал Владимир Путин, спецоперация – это вынужденная мера, но в любом случае она будет идти до нашей победы. Люди там рады, что они вернулись в состав России. Я не раз общался с местными жителями в Лисичанске, и они благодарны за то, что мы делаем», – рассказал Азизбек.

Азизбек и его команда приводили в порядок дома в Лисичанске после обстрелов, помогали ветеранам, раздавали горячие обеды и развозили воду, а также помогали наводить порядок в городе.

«Мы также оказывали адресную помощь пожилым и всем, кто обращался. У нас были палатки, туда приходили местные жители, оставляли свои номера телефонов и писали, какая нужна помощь. Мы приходили потом к ним и помогали. Просили разное – перетащить мебель, выбросить мусор, принести гуманитарку пожилым людям. Встречали всегда добрым словом, а потом благодарили нас. Всегда знали, что мы из Татарстана, и хвалили помощь, которую республика оказывает», – дополнил Азизбек Сунатуллоев.

Во время волонтерской миссии Азизбек не раз принимал участие в организации праздников для маленьких жителей нового региона. Молодогвардейцы проводили в подшефных городах Сабантуй, Масленицу и другие праздники.

«В ноябре 2023 года в Лисичанске было сложно, местами не было электричества, воды и людей было мало. Но когда я уехал в мае этого года, город стал оживать. Появились вода, свет, начали возвращаться люди. А если люди возвращаются, значит, есть хорошие условия для жизни. В Лисичанск из Татарстана поставляется всё: вода, памперсы для детей, стройматериалы, бытовая химия, питание и прочее», – дополнил Азизбек.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Наш принцип – четыре «Д»: дело, доверие, дерзость, долг»

Азизбек Сунатуллоев рассказал «Татар-информу», что несколько раз ему грозила опасность во время гуманитарной миссии. Однажды он с группой попал под минометный обстрел, в другой раз рядом прилетел дрон-камикадзе и пытался скинуть гранату на его автомобиль.

«Это было при доставке воды на передок, в прилегающие к линии фронта населенные пункты. Мы ехали на "КАМАЗе" по населенному пункту, я был в кабине с водителем, смотрю, вроде бы птица летит. Присмотрелся, а "птичка"-то курс на нас держит. Когда дрон приблизился, мы его разглядели. Не могу назвать населенный пункт, но это было рядом с местным рынком. Наши военнослужащие начали стрелять по дрону, им удалось его подбить, и дрон ушел с курса. Граната взорвалась в воздухе, и осколки отлетели в лобовое стекло нашей машины. Никто из людей не пострадал», – рассказал молодогвардеец.

В другой раз минометный обстрел начался в тридцати метрах от волонтеров, когда они раздавали воду и гуманитарную помощь. После этого ребята стали чаще менять точки раздачи. Как им объяснили военные, кто-то слил врагу информацию об их местоположении.

«Последний случай был на узкой улице, рядом с которой были поля. Нам нужно было развернуться на машине, для этого мы выехали в поле – видимо, в этот момент нас и засекли. Тогда в нашу сторону летел дрон-камикадзе. Спасибо нашим военнослужащим, они всегда с нами, четко скомандовали, где укрыться, куда уехать. Тогда, к счастью, обошлось без жертв», – дополнил Азизбек Сунатуллоев.

По его словам, он не раз был свидетелем того, как ВСУ бьют по мирным жителям. Один из случаев был в последний Новый год – ближе к часу ночи начался обстрел Лисичанска.

«Были прилеты по подъезду многоэтажки, ларькам и магазинам. Обошлось без погибших, но нескольких людей ранило», – поделился молодогвардеец.

По словам Азизбека, вместе с ним служить в «Батыр» идет его друг, он тоже подписал контракт и тоже не раз был участником гуманитарных миссий.

«Я принял решение служить по принципу нашей "Молодой Гвардии" – четырех "Д": дело, доверие, дерзость, долг. Если начать в обратном порядке, то мой долг – служить в армии, у нас в семье все служили. Дело – это как "СВО: наше дело правое", доверие – мы всегда доверяем своим товарищам, а дерзость – постараюсь работать дерзко. Как вернусь, продолжу свою общественно-политическую деятельность», – подытожил Азизбек.

Азизбек откровенно признался, что льготы и выплаты его не интересуют, он даже не стал разбираться в них. На вопрос «Татар-информа» о том, что ему нравится в России и почему он решил не просто остаться, но и пойти защищать свою новую Родину, мужчина ответил: «Неважно, где родился, в Татарстане пригодился. Я люблю Казань и побывал во многих городах России. Была возможность переехать в Москву, но для меня Татарстан стал родным. Мне тут все дорого».

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Какие льготы и выплаты положены участникам СВО»

Общий размер единовременной материальной помощи новым контрактникам может доходить до миллиона рублей с учетом мер поддержки от городов, муниципальных районов и предприятий Татарстана. Данные меры распространятся на всех граждан, решивших подписать контракт на территории Татарстана, независимо от их фактического места жительства, а также на иностранцев, которым при необходимости окажут содействие в получении ИНН и гражданства РФ в соответствии с законодательством.

Таким образом власти республики поддержали совместную инициативу неравнодушных граждан, муниципальных органов власти, общественных организаций и бизнес-структур Татарстана. Контрактников республиканские власти экипируют улучшенным обмундированием, в котором учтены пожелания бойцов СВО.

Помимо финансовой помощи новым патриотам-контрактникам гарантируется организационное сопровождение (в Казани с прошлого года работает Центр оформления на контрактную службу «Батыр»), все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки, реабилитации им и членам их семей. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату, обеспечивают всем необходимым, берут под опеку семьи бойцов.

Республика оказывает постоянную помощь контрактникам исходя из их запросов: отправляется различное оборудование, предметы первой необходимости и многое другое. В зоне СВО контрактникам ежемесячно начисляется оплата от Минобороны – от 210 тысяч рублей.

Льготы для военнослужащих:

бесплатное медицинское обслуживание;

бесплатные путевки в санатории и профилактории за счет Министерства обороны РФ; также будет действовать скидка в 50% от стоимости путевки для членов семьи военнослужащего;

возможность получения льготной ипотеки, приобретение жилья за счет Министерства обороны.

Накопительно-ипотечная система (НИС) – это форма жилищного обеспечения военнослужащих по контракту. Военнослужащему открывается индивидуальный накопительный счет, на который ежегодно, вплоть до увольнения, зачисляется определенная сумма, в 2023 году это 349 614 рублей.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

На покупку жилья военнослужащий может использовать как накопленные средства, так и заемные у банка. Ссуду гасит не сам военнослужащий, а государство – госучреждение «Росвоенипотека». Военнослужащий может вступить в накопительно-ипотечную систему при наличии выслуги в 3 года. Военнослужащие, участвующие в СВО, смогут приобрести жилье сразу после вступления в НИС.

Возможность получения бесплатного дополнительного образования

Любой военнослужащий по контракту может пройти обучение и получить офицерское звание и командную должность. Это дает возможность роста по карьерной лестнице.

Статус ветерана боевых действий

Все военнослужащие, кто принимал участие в СВО, получают статус ветерана боевых действий. Одновременно с получением этого статуса гражданин получает ежемесячную выплату в размере 3 480 рублей и 15 суток ежегодного отпуска.

Страхование жизни и здоровья

За ранение каждый военнослужащий получает единовременно до 3 млн рублей, в зависимости от степени тяжести ранения. В случае гибели военнослужащего его семья получает до 12 млн рублей.

Для семей военнослужащих:

Предусмотрена карта «Батыр», она полностью покрывает оплату детского сада, всех кружков в детском саду, питания. Школьники могут посещать абсолютно все школьные кружки, продленку, для них предусмотрено бесплатное питание и спортивные секции. Также в сопровождении одного взрослого дети бесплатно могут посещать театры и музеи.

Если были долги по оплате ипотеки, то они не взимаются в то время, пока гражданин служит по контракту.

Дети участников специальной военной операции получают квоту на поступление в вузы. В каждом институте есть квота на поступление этих детей. Если ранее ребенок уже поступил на учебу на платной основе, то он сможет перевестись на бюджет.