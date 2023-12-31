«В зимних лабиринтах» и «Снежный бум»: в Бугульме анонсировали праздничную программу

В период новогодних праздников с 30 декабря по 7 января бугульминцы смогут посетить более 50 мероприятий на различных открытых площадках.

Сельские клубы приглашают всех желающих на народные гулянья, поздравительные акции, игровые программы и хороводы у праздничной елки, где прозвучат традиционные новогодние мелодии, а главными персонажами станут Дед Мороз и Снегурочка.

Артисты татарского культурного центра подготовили программу «Яңа елның теләкләре» 4 января в 17.00. Зрителей ждут шутки, забавы, песни и танцы с известными персонажами.

Парк культуры и отдыха проведет новогодний квест «Снежный бум» 8 января в 10.30.

Дом техники приглашает 4 января самых юных бугульминцев на зимние игры, забавы и эстафеты «В зимних лабиринтах».

Здесь же 7 января в 16.00 пройдет рождественское гулянье «Новый год и Рождество — волшебство и колдовство».

13 января в 17.00 на центральной площади запланировано празднование старого Нового года.

Ранее в Бугульме состоялось открытие главной новогодней площади. Зажгли огни на городской елке.

Гостей праздника встречали творческие коллективы города, праздничная ярмарка, хороводы, интерактивная программа, «Чак-чак шоу», аниматоры и Дед Мороз со Снегурочкой.

В этом году концепция основной новогодней площади называется «Сладкий городок» – все элементы праздничного декора оформлены в виде угощений из разных периодов времени, в том числе конфет, мороженого, карамели, пряничного замка. Также работали фотозоны.

Главным украшением новогоднего городка стала снежная фигура дракона высотой 4 метра – это символ наступающего года.

Более подробно читайте в новогодней афише «Дракон в Казани, снешарики в Елабуге и керлинг в Челнах: афиша на каникулы в Татарстане».