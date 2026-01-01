В Жилинспекции Татарстана напомнили, кто обязан убирать снег и лед во дворах и на дорогах

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Обязанность убирать снег и наледь зависит от того, кому принадлежит подлежащая приведению в порядок территория. Об этом напоминает Госжилинспекция Татарстана.

В многоквартирном доме за уборку снега, сосулек с крыш и наледи на тротуарах отвечает управляющая компания или товарищество собственников жилья. Это одна из их прямых обязанностей, подчеркнули в ведомстве.

За приведение в порядок территории у магазина или офиса отвечает владелец, будь то частная компания или государственная организация.

В свою очередь за уборку снега на городских улицах, тротуарах и дорогах, которые не относятся к придомовым территориям, отвечают городские коммунальные службы. «Они следят за чистотой, даже если нанимают для этого подрядчиков», – пояснили в инспекции.

Убирать снег на принадлежащих городу (муниципальных) дорогах также относится к зоне ответственности местных органов власти.

«Что делать, если снег во дворе не убирают? В таком случае смело обращайтесь в Жилинспекцию Татарстана», – заключили в пресс-службе ведомства.