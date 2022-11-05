В зеленодольском селе Осиново открылся пункт по сбору гуманитарной помощи

В селе Осиново Зеленодольского района РТ открылся сбор гуманитарной поддержки для бойцов в зоне СВО, мобилизованных граждан и их семей. В фойе местного Дома культуры выставлены боксы для приема теплых вещей, термобелья, медикаментов.

В преддверии Дня народного единства в осиновском Доме культуры прошел праздничный концерт «Мы дружбою своей сильны». Здесь же стартовала акция в поддержку наших мобилизованных граждан и их семей в рамках республиканского движения «Ярдәм янәшә».

«Радует, что в нашем селе живёт столько неравнодушных людей. Мы вместе! И пока едины, мы непобедимы», — говорит руководитель исполкома Осиново Юрий Харинкин.

Акция по сбору гуманитарной поддержки продлится до среды. «Если пункт будет пользоваться популярностью, а мы думаем, что будет, то работа этого пункта сбора продлится и дальше», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

По словам начальника пресс-службы Регины Чибриковой, на сегодняшний день в Зеленодольском районе РТ открыты шесть пунктов сбора гуманитарной помощи: помимо поселка Осиново, два пункта работают в Зеленодольске и по одному в Нурлатах, Васильево, Больших Ключах.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Зеленодольске на базе ЦКИНТ им. Горького для мобилизованных организовали пошив плащ-палаток.