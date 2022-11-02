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Общество
2 ноября 2022  17:52
Эльза Кузнецова

В Зеленодольском районе РТ для мобилизованных организовали пошив плащ-палаток

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В Зеленодольском районе РТ для мобилизованных организовали пошив плащ-палаток

В Зеленодольском районе для мобилизованных земляков организован пошив плащ-палаток — все необходимые вещи для воинов шьют сотрудники учреждений культуры в ЦКИНТ им. Горького. Об этом «Татар-информу» сообщила начальник пресс-службы района Регина Чибрикова. 

«В основном пошивом занимаются те, кто владеет навыками шитья, — в едином порыве с девизом „Все для Победы!“» — поделилась собеседница агентства.

Накануне гуманитарную поддержку доставили в «Казань Экспо», а также на учебный полигон. По словам Регины Чибриковой, настрой у ребят боевой. Район оказывает мобилизованным землякам любую помощь, в том числе индивидуальные просьбы, постоянно находится на связи с их семьями.

«Один из бойцов нам рассказал, что его жена тяжело переживает разрыв и попросил позаботиться о ней, оказать психологическую помощь, пообщаться, поддержать, может быть организовать досуговые мероприятия. Его просьбу мы взяли в работу», — поделилась начальник пресс-службы.

Замруководителя исполкома района по соцвопросам Денис Лулаков рассказал, что город проводит активную работу по сбору необходимых вещей для отгрузки в республиканский штаб. 

«По поручению главы нашего района Михаила Афанасьева мы проводим работу по шефской поддержке наших призывников и их семей. Мы шьем плащ-палатки, туристические сидушки, коврики, утеплённые балаклавы и доставляем нашим мобилизованным. А в рамках движения „Ярдәм янәшә! Помощь рядом!“ у нас работает пять пунктов сбора гуманитарной помощи», — рассказал представитель администрации.

На днях сотрудники учреждений культуры вновь приступят к пошиву следующей партии обмундирования, чтобы доставить ее землякам.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.

#мобилизация
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