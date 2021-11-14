В Зеленодольском районе Татарстана за осенний сезон высажено 6 тыс. деревьев

Фото предоставлено пресс-службой Зеленодольского района РТ

В Зеленодольском районе Татарстана за осень высажено 6 тыс. деревьев. Накануне в поселках Мирный и Осиново состоялись последние в 2021 году высадки саженцев. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

«На протяжении нескольких дней в Зеленодольском районе проходили коллективные работы по озеленению территории. На территориях школ, спортивных объектов, в парках и во дворах многоквартирных домов было высажено более 2 тыс. саженцев хвойных деревьев. Накануне в Осиново посадили более 500 молодых сосен, почти столько же накануне в парке „Берёзовая роща“ городского микрорайона „Мирный“», — поделилась и. о. начальника отдела по связям с общественностью, СМИ аппарата совета Зеленодольского района Регина Чибрикова.

Саженцы четырехлетней сосны бесплатно предоставило Айшинское лесничество. В посадках участвовали все городские ведомства — и спортивные, и образовательные, и культурные, — а также местные жители-активисты.

Помощь в посадках также организовал глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, сотрудники коммунальных служб, работники детских садов, школ, представители управляющих компаний.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Зеленодольске открылся отремонтированный за 2 млн рублей подземный переход.