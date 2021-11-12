В Зеленодольске открылся отремонтированный за 2 млн рублей подземный переход

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

В Зеленодольске после ремонта открылся единственный в городе подземный переход на улице Столичная. На приведение в порядок объекта около остановки «Школа» было выделено 2 млн рублей.

«Заказчиком выступает Главтатдортранс. На ремонт подземного перехода из бюджета Татарстана было выделено порядка 2 млн рублей», — уточнили в ИА «Татар-информ» в пресс-службе Зеленодольского района.

На данный момент строители завершают последние работы. Наземная пешеходный переход больше не функционирует, специально установленные на период проведения ремонта знаки пешеходного перехода убрали. Идет установка поручней, рассматриваются различные варианты цветового решения объекта, а также благоустройства прилегающей территории.

Фото: © пресс-служба Зеленодольского района РТ

В администрации района отметили, что это был очень болезненный объект, существовала многолетняя история связанных с ним жалоб и просьб. Глава города и района Михаил Афанасьев поручил детально проработать вопрос и подготовить заявку для ремонта дорожного объекта.

Ремонт стартовал в начале сентября этого года: была заменена входная группа, освещение, плитка, ливневая канализация.

Фото: © пресс-служба Зеленодольского района РТ

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что был перекрыт не весь переход, а только его часть, то есть ходить по нему было можно. Строители старались работать так, чтобы не мешать пешеходам.