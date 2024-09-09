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В Зеленодольском районе Татарстана взрослые и дети в цыганском таборе заболели корью
В Зеленодольском районе несколько взрослых и детей заболели корью, всех отправили в больницу. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.
«Все заболевшие госпитализированы, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Начаты противоэпидемические мероприятия в очаге», – отметили в ведомстве.
Всех, кто мог контактировать с заболевшими, уже прививают от кори. По данным агентства, болезнь распространилась среди представителей цыганской диаспоры, которые, к сожалению, не имели прививок против кори. Причем пострадали как взрослые, так и дети.
Напомним, что корь – одна из самых заразных инфекций, контактными считают всех соседей по многоквартирному дому. Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в Татарстане количество случаев кори увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.
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