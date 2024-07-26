В сравнении с прошлым годом в Татарстане количество случаев кори увеличилось в 2,5 раза

По сравнению с прошлым годом в Татарстане количество случаев кори увеличилось в 2,5 раза. Об этом на пресс-конференции о санитарно-эпидемиологической ситуации за июль 2024 года в «Татар-информе» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«По прежнему ситуация с корью в республике напряженная, случаи регистрации продолжаются. На сегодняшний день зарегистрировано 217 случаев кори, это в 2,5 раза больше чем за аналогичный период прошлого года. Но стоит отметить, что пик заболеваемости у нас был в период с января по март, и 82% всех случаев зарегистрированы именно в этот период. Напоминаем о том, что необходимо вакцинироваться», – сказала она.