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В сравнении с прошлым годом в Татарстане количество случаев кори увеличилось в 2,5 раза
По сравнению с прошлым годом в Татарстане количество случаев кори увеличилось в 2,5 раза. Об этом на пресс-конференции о санитарно-эпидемиологической ситуации за июль 2024 года в «Татар-информе» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
«По прежнему ситуация с корью в республике напряженная, случаи регистрации продолжаются. На сегодняшний день зарегистрировано 217 случаев кори, это в 2,5 раза больше чем за аналогичный период прошлого года. Но стоит отметить, что пик заболеваемости у нас был в период с января по март, и 82% всех случаев зарегистрированы именно в этот период. Напоминаем о том, что необходимо вакцинироваться», – сказала она.
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