В Зеленодольском районе старшеклассницы приготовили лапшу для бойцов СВО

В сельском доме культуры поселка Октябрьский Зеленодольского района прошел мастер-класс по изготовлению национальных блюд, на котором приготовили татарскую лапшу для военнослужащих СВО.

Во время мероприятия старшеклассницы Обсерваторской школы вместе с советником директора по воспитанию освоили навыки приготовления теста. Каждый из участников смог научиться руками раскатывать тесто и делать разные начинки.

«Мы всегда с энтузиазмом и интересом относимся к традиционной кулинарии. Этот мастер-класс был особенным, ведь мы познакомились с замечательным мастером — заведующей октябрьской библиотекой Танзилей Фаргатовной, которая поделилась с нами своими уникальными секретами приготовления татарской лапши», — поделились впечатлениями участницы.

Готовую лапшу в скором времени отправят бойцам в зону СВО.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района, на сегодняшний день в районе открыто восемь центральных пунктов сбора помощи, также большую поддержку оказывают религиозные учреждения.

Напомним, что в конце октября состоялась крупная отправка переносных полевых печей.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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