Из Зеленодольска в зону СВО отправят первую партию переносных полевых печей

Сегодня в Зеленодольске по адресу ул. Чапаева, 1 открылся новый пункт сбора помощи для военных. Помещение для отделения «Боевое братство» выделено по поручению мэра Зеленодольска Михаила Афанасьева. Благодаря поддержке депутата Горсовета Ильяса Гимадова тут на днях завершили ремонт.

Здесь волонтеры будут сортировать груз и готовить его к отправке. Сегодня в пункт из поселка Васильево привезли первые полевые печи для участников спецоперации. Конструкцию разработали на предприятии «Мостопоезд-33», там же запустили производство.

«Вес печки 6-7 килограммов, она легкая, универсальная, работает и на газу, и на дровах, что важно — печь бездымная. С ее помощью можно приготовить еду, согреться, высушить белье. С наступлением холодов будет актуально. Первую партию для земляков уже готовим к отправке», — рассказал генеральный директор предприятия, депутат поселка городского типа Васильево Дмитрий Иванов.

По словам и. о. замруководителя исполкома района по социальным вопросам Динара Нигматуллина, печь уже протестировали сегодня на улице, чтобы проверить теплоотдачу. Эффект получился отличный.

Руководитель «Боевого братства» Марсель Мурзабаев добавил, что сегодня продолжается сбор груза уже для 12-го конвоя. У бойцов на линии соприкосновения есть потребность в теплых вещах, тактическом обмундировании, лекарствах. Принимаются и именные посылки, которые доставят на передовую.

Пункт открыт с понедельника по пятницу с восьми утра до 17 часов. Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района, на сегодняшний день в районе открыто восемь центральных пунктов сбора помощи, также большую поддержку оказывают религиозные учреждения.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых —создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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