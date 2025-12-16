В Зеленодольском районе сотрудники МЧС напомнили рыбакам о штрафах за выход на тонкий лед

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Зеленодольском районе сотрудники экстренных служб провели масштабный рейд на заливы Свияги, где, несмотря на крайне тонкий лед, уже появились первые рыбаки. Ледяная корка едва достигла 5 сантиметров, что значительно ниже безопасного минимума в 7 сантиметров. Однако это не остановило любителей зимней рыбалки, которые расположились вдали от берега, рискуя провалиться в воду.

В рейде участвовали инспекторы Зеленодольского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ, сотрудники полиции, представители Госкомитета РТ по биоресурсам и отдела обеспечения общественной безопасности исполкома района.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Руководитель Зеленодольского отделения ЦГИМС Сергей Евсеев подчеркнул, что выход на лед толщиной менее 7 сантиметров представляет серьезную угрозу жизни: человек может оказаться в воде буквально за секунды.

Несмотря на предупреждения, некоторые рыбаки продолжали сидеть на краю ледяного припая, рядом с которым поднимались волны. По итогам рейда было составлено пять протоколов. Нарушителям грозит штраф от 1500 до двух тысяч рублей.

Всего инспекторы проверили 62 человека, провели 32 профилактические беседы и раздали 60 памяток. Рыбакам напомнили не только о реальной опасности выхода на тонкий лед, но и о правилах самоспасения в случае провала.