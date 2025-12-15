В ГИМС Татарстана рассказали, при каких условиях можно будет выходить на лед

О том, при каких погодных условиях сформируется лед безопасной толщины, сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Регина Гаязова.

«На водных объектах Республики Татарстан начался процесс формирования льда. При этом мы уже наблюдаем выход рыбаков и детей на лед. На данный момент лед еще не сформирован, он еще не безопасный», – отметила она.

Регина Гаязова объяснила, что процесс формирования льда зависит от ряда факторов: скорости течения, глубины водоема и силы ветра, а также температуры воздуха.

«На малых реках и озерах толщина льда уже доходит до 6 см, но так как устойчивых морозов еще нет, структура льда не обеспечивает безопасность, образуются многочисленные промоины. Хотелось бы обратиться к любителям зимней рыбалки: повремените с выходом на небезопасный лед», – добавила начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РТ.

По ее словам, если температура продержится на уровне минус 15 градусов еще неделю, при этом не будет осадков и сильного ветра, ледостав на водоемах Татарстана будет завершен и лед наберет достаточную толщину.