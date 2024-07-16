В Зеленодольском районе РТ за два года построят новый спортивный комплекс

В Зеленодольском районе Татарстана в 2024-2025 годах по федеральному проекту «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт») с использованием механизма государственно-частного партнерства будет построен спортивный комплекс «Физра». Об этом сообщил начальник отдела спорта исполкома Зеленодольского района РТ Динар Нигматуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«За пять лет несколько крупных спортивных объектов появились на территории района по федеральной программе „Спорт — норма жизни” национального проекта „Демография”», — рассказал спикер.

В частности, в 2020 году был открыт универсальный спортивный зал, в 2021 году — площадка для сдачи норм ГТО, в 2023 году — модульный спортивный зал, уточнил он.

«Сегодня в Зеленодольском районе функционируют девять спортивных школ, два спортивно-оздоровительных комплекса. Более 6 тыс. спортсменов занимаются по муниципальному заданию, еще примерно столько же дополнительно. Работают 140 тренеров», — подчеркнул Нигматуллин.

В Татарстане около 64% жителей систематически занимаются физкультурой и спортом, о чем сообщал «Татар-информ».

Национальные проекты в своем нынешнем виде реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.