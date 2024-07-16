Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Зеленодольском районе РТ за два года построят новый спортивный комплекс
В Зеленодольском районе Татарстана в 2024-2025 годах по федеральному проекту «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт») с использованием механизма государственно-частного партнерства будет построен спортивный комплекс «Физра». Об этом сообщил начальник отдела спорта исполкома Зеленодольского района РТ Динар Нигматуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».
«За пять лет несколько крупных спортивных объектов появились на территории района по федеральной программе „Спорт — норма жизни” национального проекта „Демография”», — рассказал спикер.
В частности, в 2020 году был открыт универсальный спортивный зал, в 2021 году — площадка для сдачи норм ГТО, в 2023 году — модульный спортивный зал, уточнил он.
«Сегодня в Зеленодольском районе функционируют девять спортивных школ, два спортивно-оздоровительных комплекса. Более 6 тыс. спортсменов занимаются по муниципальному заданию, еще примерно столько же дополнительно. Работают 140 тренеров», — подчеркнул Нигматуллин.
В Татарстане около 64% жителей систематически занимаются физкультурой и спортом, о чем сообщал «Татар-информ».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»