В Зеленодольском районе РТ трехпролетный мост через реку Сумку заменят однопролетным

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На реконструкцию моста через реку Сумку на автомобильной дороге «Казань — Йошкар-Ола» — Большой Кульбаш — Дубъязы в Зеленодольском районе Татарстана планируется потратить почти 147,7 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что существующий трехпролетный мост длиной 32,05 метра будет заменен новым однопролетным сооружением длиной 34,92 метра (длина самого пролета составит 28 метров).

Ширина моста увеличится с 8,36 до 11,24 метра, в том числе более широкими станут тротуары. Будет усовершенствована система водоотвода (в частности, за счет появления водоотводных трубок).

Во время строительства движение транспортных средств будет осуществляться по временной объездной дороге. Асфальтогранулят от ее разборки пойдет на укрепление обочин.

Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». В этом году средства поступят из федерального (почти 109,8 млн рублей) и республиканского (более 25,7 млн рублей) бюджетов, в будущем — только из республиканского (свыше 12,1 млн).

Заявки принимаются до 14 марта, исполнителя определят 18 марта. Подрядчик должен будет сразу после заключения контракта приступить к работам и завершить их к 25 июля 2025 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в казанском поселке Кадышево обновят мост за 253 млн рублей.