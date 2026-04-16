На съезде «Вода России» оценили результаты восстановления реки Мелекески

Рабочее совещание в рамках Всероссийского съезда «Вода России» с участием заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Максима Королькова прошло в Набережных Челнах на реке Мелекеске. Участники обсудили ход второго этапа экологической реабилитации реки, который реализуется по федеральному проекту «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие», сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

В совещании также участвовали мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, министр экологии и природных ресурсов Татарстана Азат Зиганшин и директор департамента водных ресурсов Александр Шадриков. Они оценили текущие темпы работ, ход изъятия донных отложений и планы на следующие этапы.

Максим Корольков подчеркнул, что при работе с реками и водоемами применяется комплексный подход: помимо очистки от ила ведется благоустройство берегов, чтобы набережные становились удобными и востребованными общественными пространствами.

Он также отметил, что расчистка Мелекески достигла промежуточного этапа: план на 2025 год выполнен, работы 2026 года идут по графику, а финансирование на 2027 год уже обеспечено. По его словам, из заросшего водоема река постепенно превращается в полноценный водный объект, и результаты уже заметны.

Азат Зиганшин поблагодарил представителей Минприроды России за поддержку мероприятий по сохранению водных объектов и за организацию съезда в Набережных Челнах. Он отметил, что участие представителей 40 регионов дает возможность обсудить накопившиеся вопросы водопользования и выработать решения, которые могут лечь в основу дальнейшей работы.

Министр также сообщил, что подготовлены документы для расчистки реки Челна. По его словам, проект имеет высокие шансы попасть в федеральную программу – он получил 21 балл, что выше среднего уровня. В республике рассчитывают добиться его включения и привлечь финансирование.

На сегодняшний день готовность работ по расчистке Мелекески составляет 29%. До 2027 года планируется очистить 3,1 км русла и удалить 321,6 тыс. кубометров донных отложений. Объем финансирования проекта из федерального бюджета составляет 318,6 млн рублей.