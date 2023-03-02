В Зеленодольском районе РТ появится детская школа искусств и бассейн

В селе Осиново Зеленодольского района Татарстана запланировано строительство ряда объектов социальной инфраструктуры — детской школы искусств и бассейна. Здесь же строится благодаря национальному проекту «Здравоохранение» новая многопрофильная поликлиника.

Появление соцобъектов анонсировал глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев во время посещения медицинского учреждения с представителями Минздрава Татарстана.

«Для нас это важный проект, его реализация во многом стала возможной благодаря руководству нашей республики. Число жителей Осиново с каждым годом растет, уже сегодня здесь живут 18 тыс. жителей. Наша задача — создание социальной инфраструктуры и повышения уровня жизни населения. Эта поликлиника будет одной из самых современных в Зеленодольском районе. Также запланировано строительство жилья для медицинских работников, детской школы искусств и бассейна», — сказал Михаил Афанасьев.

Что касается новой поликлиники, то она будет обслуживать детское и взрослое население. Здесь разместится станция скорой медицинской помощи, дневной стационар, аптека и пункт раздачи детского молочного питания. Оборудуют и свою клинико-диагностическую лабораторию. Если раньше биоматериалы на исследование отвозили в Васильево и Зеленодольск, то теперь необходимые манипуляции смогут проводить на месте.

На данный момент специалисты завершили облицовку фасада, оштукатурили стены, настелили полы, установили окна, двери, подготовили входные группы. Помимо этого, проведено электричество, водоснабжение, функционируют системы вентиляции и теплоснабжения. Продолжается чистовая отделка помещений. Открытие поликлиники запланировано на этот год, ориентировочно в третьем квартале.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в селе Осиново Зеленодольского района Татарстана возведут новую школу на 1,2 тыс. мест и детский сад.