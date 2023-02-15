В Зеленодольском районе Татарстана построят новую школу, детсад и школу искусств

В селе Осиново Зеленодольского района Татарстана возведут новую школу на 1,2 тыс. мест и детский сад, а рядом со строящейся многопрофильной поликлиникой появится Детская школа искусств. Построить объекты планируется при поддержке комбината «Майский». Об этом на отчетной сессии в лицее им.Карпова заявил глава района Михаил Афанасьев. Сессия в Осиновском сельском поселении стала заключительной среди 23 поселений района.

Руководитель муниципального образования напомнил, что в прошлом году в Осиново началось строительство многопрофильной поликлиники — это большой объект стоимостью 675 млн рублей. Она будет обслуживать взрослое и детское население.

Также Афанасьев рассказал об экономической ситуации в поселке. Он напомнил, что в Осиново работают крупные предприятия сельскохозяйственной отрасли: это тепличный комбинат «Майский», «Птицеводческий комплекс «Ак Барс», «Пестречинка».

В 2022 году «Майский» отгрузил порядка 44 тыс. тонн овощей, здесь зафиксирована самая большая заработная плата в отрасли, в целом по республике — 87,5 тысяч рублей. «Ак барс» и «Пестречинка» за год произвели более 24 тысяч тонн мяса.

Предпринимательскую деятельность ведут более 200 предприятий и организаций. Рост рабочих мест обеспечивает промышленная площадка «Зеленодольск», где 25 компаний являются резидентами ТОСЭР. Активно развиваются компании «Вайлдберриз», «Озон», строится первый лифтостроительный завод в Татарстане — «ТатЛифт». Создано более 10 тысяч рабочих мест, сумма инвестиций — 16 млрд рублей, что составляет 18% от всех доходов района.

«В индустриальном парке М7 сегодня 54 резидента, это крупные компании „СтартВелд“ с брендом Сварко, „Садида“ и другие. Одобрение и поддержку Раиса республики Рустама Минниханова получил наш новый проект — индустриальный парк „Тура 2.0“. Он расположится вдоль трассы М7 на площади 300 га. К 2030 году площадка привлечет 25 млрд инвестиций и сгенерирует 5 тыс. рабочих мест», — сообщил Михаил Афанасьев.

Продолжается реализация масштабного проекта «Большой Зеленодольск». По словам Михаила Афанасьева, первые шаги уже сделаны. На территории района работают крупные застройщики такие как «Тура-Нова», «ЖИК» «ТСИ».

Открыт парк у универсального спортивного зала — здесь появилась новая зона отдыха для детей и для взрослых.

На этот год запланирована реконструкция Осиновского Дома культуры. Это здание 1979 года постройки, единственное в Татарстане, где занимаются сразу пять народных коллективов («Алтын», «Джаухар», «Ивушка», «Зорянка» и «Сюмбуль»).

«Вопрос необходимости ремонтных работ мы не раз обсуждали с депутатом Госдумы Ильдаром Ирековичем Гильмутдиновым, с руководством республики. Наконец, лед тронулся. У нас есть проект. Он прошел экспертизу, сейчас решается вопрос об источнике финансирования», — сообщил глава района.

Руководитель исполнительного комитета Осиновского сельского поселения Юрий Харинкин доложил, что бюджет поселения составляет 74 млн рублей, из которых почти 66 млн рублей это собственные доходы, а 8 млн рублей – это дотация, поступающая из района.

Протяженность дорог в Осиновском сельском поселении составляет 124 километра. В прошлом году по программе самообложения граждан проведен ремонт дорожного покрытия методом ЩПС по улицы Верхняя села Новая Тура площадью 1890 квадратных метров (протяженность 630 метров) и проложен тротуар в поселке Новониколаевский по улице Центральная протяженностью 176 метров.

В этом году в рамках муниципальной программы в селе Осиново планируется установка остановочных павильонов (продолжение маршрута № 36 от существующей остановки «Садовая»), ямочный ремонт, ремонт картами.

Глава района Михаил Афанасьев призвал жителей активнее участвовать в программе самообложения.

«У нас много планов, однако, с вашей помощью, уважаемые жители, мы сможем сделать гораздо больше. Республиканская программа самообложения граждан в Зеленодольском районе работает стабильно. Жители самостоятельно решают, на что будут направлены финансовые средства», — отметил он.

Все просьбы и предложения жителей Осиновского сельского поселения взяты под контроль руководства главы поселения и района. «Сессия в Осиново заключительная в этом году среди поселений района, и посетив многие из них я могу сказать, что мы для себя сформировали фронт работы из наказов жителей — благоустройство, рабочие места, есть вопросы по сфере ЖКХ. К сожалению, некоторые наши управляющие компании несерьезно относятся к диалогу с жителями, „на карандаш“ взяли каждого. По бродячим животным приходят от вас вопросы. В этом году мы увеличили расходы в 1,7 раза. Контракт заключен с приютом „Кот и пес“. Работа ведется, ответственность закреплена за Департаментом ЖКХ. Все поступающие заявки оперативно направляются организации», — подытожил Михаил Афанасьев.