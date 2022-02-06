В Зеленодольском районе РТ глава поселения самостоятельно чистит снег на тракторе

Глава Большеякинского сельского поселения Зеленодольского района Татарстана Фирая Файзуллина самостоятельно чистит снег на тракторе. Ежегодно с наступлением зимы она садится за руль снегоуборочной техники и вместе с сельчанами очищает территорию села от снега.

Как поделились с ИА «Татар-информ» в администрации муниципалитета, никто специально не ездил фотографировать «героя», Фираю Файзуллину «поймали» во время работы. Многие жители считают ее «крутой женщиной».

«Снега у нас выпадает, традиционно, много. Мы все как одна семья, садимся за руль и очищаем улицы, дворы. А как иначе, в деревне без труда никак», — поделилась глава поселения.

Управляться с техникой она научилась еще со школьной скамьи, а трудиться на благо села, по словам женщины, дело святое.

«У нас в Большеякинском сельском поселении 64 трактора, все они в частных домовладениях, но мы не делим на „твоё“ и „мое“, когда речь идет о благополучии людей», — говорит Фирая Файзуллина.

В общей сложности, из Зеленодольского района с 1 января 2022 года вывезено более 78 тыс. кубометров снега, уточнили в администрации.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что коттеджные поселки под Казанью завалило снегом.