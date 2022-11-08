В Зеленодольском районе РТ для семей мобилизованных введены новые меры поддержки
В Зеленодольском районе Татарстана введены меры социальной поддержки для семей мобилизованных граждан. С 1 ноября в школах вводится бесплатное горячее питание, снимается абонентская плата за детский сад. Всего из Зеленодольского района РТ мобилизовано 250 граждан, уточнили «Татар-информу» в пресс-службе района.
Меры приняты по поручению главы района Михаила Афанасьева. Ранее в муниципальном образовании для семей мобилизованных ввели бесплатное посещение всех спортивных и культурных учреждений.
По словам начальника пресс-службы Регины Чибриковой, на сегодняшний день в Зеленодольском районе РТ открыты шесть пунктов сбора гуманитарной помощи: два пункта работают в Зеленодольске и по одному — в Нурлатах, Васильеве, Больших Ключах, поселке Осиново.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Зеленодольске на базе ЦКИНТ им. Горького для мобилизованных организовали пошив плащ-палаток.