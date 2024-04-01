В Зеленодольском районе проведут капремонт 42 жилых домов за 431,6 млн рублей

В Зеленодольском районе Татарстана проведут капитальный ремонт 42 многоквартирных домов на сумму 431,6 млн рублей.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе района, в Зеленодольске отремонтируют 26 домов, 4 — в Васильево и Айше, 2 — в Осиново и Бело-Безводном и по одному в селах Большие Яки, Нурлаты и пгт Нижние Вязовые.

В перечень работ входит замена лифтов, трубопроводов системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электро- и газоснабжения; ремонт крыш, фасадов, подъездов и усиление фундаментов; установка общедомовых приборов учета тепла, горячего и холодного водоснабжения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Зеленодольском районе благоустроят 58 дворов за 399,8 млн рублей. Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Раис РТ Рустам Минниханов. За время ее работы в республике будет благоустроено около 7 тыс. дворов.