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Происшествия
10 марта 2022  11:42
Елена Саляхова

В Зеленодольском районе прощаются с полковником Дмитрием Софроновым, погибшим на Украине

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В Зеленодольском районе прощаются с полковником Дмитрием Софроновым, погибшим на Украине
Елена Саляхова

В селе Бело-Безводное в Зеленодольском районе республики прощаются с командиром бригады морской пехоты полковником Дмитрием Софроновым. Он погиб во время спецоперации на Украине 6 марта.

Для Зеленодольского района это стало первой горькой потерей. Проститься с героем пришли сотни человек - близкие, родственники и друзья погибшего офицера. 

 

Фото: © Елена Саляхова

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев посетил семью полковника и выразил соболезнования близким погибшего.

«С глубокой скорбью сообщаем, что 6 марта при выполнении задач по проведению специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Зеленодольского района. Исполняя свой воинский долг, он показал пример настоящего мужества, силы и отваги! Достойный сын Отечества, пример чести и доблести. Вечная память!» — сказал Михаил Афанасьев.

 

#погиб мужчина #спецоперация на Украине
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