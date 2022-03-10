В Зеленодольском районе прощаются с полковником Дмитрием Софроновым, погибшим на Украине

Елена Саляхова

В селе Бело-Безводное в Зеленодольском районе республики прощаются с командиром бригады морской пехоты полковником Дмитрием Софроновым. Он погиб во время спецоперации на Украине 6 марта.

Для Зеленодольского района это стало первой горькой потерей. Проститься с героем пришли сотни человек - близкие, родственники и друзья погибшего офицера.

Фото: © Елена Саляхова

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев посетил семью полковника и выразил соболезнования близким погибшего.

«С глубокой скорбью сообщаем, что 6 марта при выполнении задач по проведению специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Зеленодольского района. Исполняя свой воинский долг, он показал пример настоящего мужества, силы и отваги! Достойный сын Отечества, пример чести и доблести. Вечная память!» — сказал Михаил Афанасьев.