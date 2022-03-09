Уроженец Зеленодольского района погиб при проведении спецоперации на Украине

Уроженец Зеленодольского района — заместитель командира бригады морской пехоты полковник Дмитрий Сафронов погиб при проведении военной спецоперации на территории Украины. Об этом «Татар-информу» рассказали в администрации муниципалитета.

Дмитрий Сафронов погиб 6 марта на боевом посту. «Для Зеленодольского района гибель Дмитрия Сафронова стала первой и горькой потерей», — сообщили агентству в администрации.

Глава района Михаил Афанасьев посетил семью полковника и выразил соболезнования близким погибшего. Прощание и похороны состоятся завтра, 10 марта, в селе Бело-Безводное.

«С глубокой скорбью сообщаем, что 6 марта при выполнении задач по проведению специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Зеленодольского района. Исполняя свой воинский долг, он показал пример настоящего мужества, силы и отваги! Достойный сын Отечества, пример чести и доблести. Вечная память!» — рассказал глава Зеленодольского муниципального района Михаил Афанасьев.

21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Через несколько дней их главы обратились к России за помощью в отражении украинских атак, и уже на следующее утро, 24 февраля, глава государства объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. По его словам, главная цель России — обеспечить «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».