В Зеленодольском районе построят защитную дамбу за 76 млн рублей

В 2023 году в Зеленодольском районе начнется строительство дамбы в селе Татарское Танаево, жители которого ежегодно страдают от подтоплений. Стоимость сооружения составит 76 млн рублей. Об этом на аппаратном совещании сообщил глава района Михаил Афанасьев.

«Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов проект поддержал, в 2023 году в Татарском Танаеве начнется строительство дамбы», — анонсировал мэр.

Жители деревни Татарское Танаево в Зеленодольском районе уже много лет страдают от сезонных подтоплений — весной река Кубня выходит из берегов, активно наполняясь талыми водами. Из-за рельефа местности ограничить влияние стихии можно лишь искусственно — вопрос строительства защитной дамбы обсуждался более пяти лет, но лишь в прошлом году начались первые подвижки.

Глава района Михаил Афанасьев после визита в деревню дал поручение подготовить проект защитного сооружения и обратился за поддержкой к республиканским властям. Мэр также отметил, что ситуация, возникшая в этом году, стала настоящей проблемой. Несмотря на все меры, предпринятые совместно с сотрудниками МЧС и других экстренных служб, подтопления избежать не удалось. Строительство новой защитной дамы станет долгожданным событием для всех жителей населенного пункта.

«На сегодняшний день река Кубня вошла в свое русло, уровень составляет 3,45 метра. Спад воды начался с 16 на 17 апреля, ее уровень понизился на 60 сантиметров, в следующие сутки ушло еще 55 сантиметров. Понижение продолжается. Максимальный уровень Кубни в этом году составил 5,40 метра», — объяснил начальник Управления по делам ГО и ЧС по Зеленодольскому району Вячеслав Долганов.